林国诚 - 用祖坟决定生意 | 五里山

有一个风水典故最近想起和大家分享。在华人社会招聘员工时会有看申请人的八字来决定，在早年是非常常见的事情，不过随着私隐条例，在面试期间完全不知道申请者的个人资料，但在从前是非常有效的方法，现在可能要靠观其相作参考。最近见过几个案例，蛮有趣的是聘请女佣后，往往出现不合适的问题，太多不欢而散的例子。但我有一个朋友非常聪明，他把申请者的资料和玄学家研究作出选择。我见到朋友出来效果不错拣到合适的姐姐。将玄学生活化，是将5000年的文化活用，对生活绝对有帮助。



今天分享一个真实的风水故事。在60年前土葬的管制更少，有一福主找了一位堪舆名师在元朗点了一地。这地非常出名，基本上学过阴宅班的老师都会带学生去研究，因为是近代大师传的作品。不过能解读此穴布局的人不多。作者有幸跟随大师傅的门人上山亲述这个穴的特性。



福主本是做建筑的，把先人葬后生意慢慢好转，生活开始有改善。更有一次有机会遇上香港早期其中一个最大的发展商合作。这个大发展商竟然是问福主的祖坟葬在那里，他要派一位风水师去做勘察才决定，会否选择合作。而这位去勘察的风水师名字更如雷贯耳。堪舆完此穴后，当然认为是当运的穴的无疑。双方的合作便开始。能泊住一个大型发展商，生意非常之好，短短的时间亦成为了富豪。我认为这是非常有智慧的方法。如果对的祖坟不行运，或者根本会破败，就不应选择合作。



林国诚