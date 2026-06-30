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林国诚 - 用祖坟决定生意 | 五里山

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林国诚
6小時前
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生活 专栏
內容

　　有一个风水典故最近想起和大家分享。在华人社会招聘员工时会有看申请人的八字来决定，在早年是非常常见的事情，不过随着私隐条例，在面试期间完全不知道申请者的个人资料，但在从前是非常有效的方法，现在可能要靠观其相作参考。最近见过几个案例，蛮有趣的是聘请女佣后，往往出现不合适的问题，太多不欢而散的例子。但我有一个朋友非常聪明，他把申请者的资料和玄学家研究作出选择。我见到朋友出来效果不错拣到合适的姐姐。将玄学生活化，是将5000年的文化活用，对生活绝对有帮助。

　　今天分享一个真实的风水故事。在60年前土葬的管制更少，有一福主找了一位堪舆名师在元朗点了一地。这地非常出名，基本上学过阴宅班的老师都会带学生去研究，因为是近代大师传的作品。不过能解读此穴布局的人不多。作者有幸跟随大师傅的门人上山亲述这个穴的特性。

　　福主本是做建筑的，把先人葬后生意慢慢好转，生活开始有改善。更有一次有机会遇上香港早期其中一个最大的发展商合作。这个大发展商竟然是问福主的祖坟葬在那里，他要派一位风水师去做勘察才决定，会否选择合作。而这位去勘察的风水师名字更如雷贯耳。堪舆完此穴后，当然认为是当运的穴的无疑。双方的合作便开始。能泊住一个大型发展商，生意非常之好，短短的时间亦成为了富豪。我认为这是非常有智慧的方法。如果对的祖坟不行运，或者根本会破败，就不应选择合作。

林国诚

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林国诚 - 地理辨正 | 五里山
　　真正要学习上乘的风水确实一点都不容易，而且和现今节奏完全不符合。从前学风水，师傅会带徒弟上山先学峦头工夫，起码行几年到对峦头有一定的根基和观察师徒的德行才开始教理气术数的部分。因为峦头绝对是掌握风水的吉凶，我演绎为风水的基因。不懂峦头，我可以肯定不无阴阳二宅不会做到好风水。就是从小便要随师上山，不论寒暑，天气好坏，都要上山，因为不同的天气会见到有不同的角度如流水方向速度等。山火烧后又要尽快出去
2026-06-16 02:00 HKT
五里山