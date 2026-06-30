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KellyChu - 《国安档案解密》今首播 邓炳强：透过真实案件了解真相 | Executive日记

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　　《香港国安法》实施6周年，保安局推出电视节目《国安档案解密》，今晚首播。节目内容主要围绕「唐英杰案」、「羊村绘本案」等数宗国安案件，披露更多鲜为人知嘅案情。保安局局长邓炳强昨于节目启动礼上说，今次推出电视节目，系因觉得透过讲解真实国安案件，可让社会大众清楚了解危害国家安全行为，以及相关案件真相，亦是对检控、查案人员嘅肯定。

　　警务处国家安全处总警司李桂华指，节目中提到几宗案件有涉及煽动，目标、对象往往系年轻人，若未能及时制止，后果可以好严重。佢话，以往市民透过新闻报道了解到简单案情、控罪等，但今次节目会披露更多鲜为人知嘅细节，希望让社会反思当时情况，亦要慎防危害国家安全行为再出现，不能「好了伤疤忘了痛」。

　　惩教署因应2019年黑暴事件推出相应更生措施，包括「沿途有『理』」计划，协助在囚人士去除偏激思想，重建正确价值观。署方表示，计划属自愿参与性质，目前参与率达99%，反映计划受在囚人士肯定，而完成计划人士离开院所后再犯案嘅比率亦非常低。

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