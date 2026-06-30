KellyChu - 《施政报告》公众咨询启动 拍片呈献4年成果 李家超邀市民齐谱更精彩乐章 | Executive日记
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2026年《施政报告》昨日展开公众咨询，特首李家超特别拍摄宣传片，邀请市民积极发表意见。佢喺片中回顾今届政府施政成果，表示过去4年政府听取市民意见，落实不同政策措施，发展经济改善民生，施政越见成效，又说期望收到市民意见，一齐谱写更精彩乐章。
短片介绍政府部分政策措施，包括简约公屋、简朴房、社区客厅、基层医疗、香港中医医院、第三间医学院、粉岭绕道、中九龙绕道、港深西部铁路（洪水桥至前海）、启德体育园、规管网约车服务及河套香港园区等。
另外亦提到特首喺去年《施政报告》提出嘅「AI+」发展策略，将推动人工智能发展列为核心产业，增拨资源设立多个全新机构与基金，全方位促进AI喺各行业嘅深度融合与政府公务应用。宣传片风格亦看似是用AI制作，真系呼应政策，善用科技。
今年正值特区政府制订香港第一个五年规划，为未来五年规划和经济、社会发展指明方向。政府表示，《施政报告》作为行政长官年度施政部署，将订立多项具体指标，回应五年规划，并因时制宜推出政策措施。目标系让市民分享发展红利，增加市民福祉。
《2026年施政报告》公众咨询网站、Facebook专页已经开设，市民亦可透过电话2432 1899、传真2537 9083、电邮[email protected]，或邮寄香港添美道2号政府总部西翼26楼特首政策组施政报告小组提交意见。
KellyChu
短片看似用AI制作，其中生成长者与医护互动场景，赞民生措施到位。
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