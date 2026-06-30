曾安业 - 跟孩子站在同一起跑线 | 安业兴邦

最近上映的《反斗奇兵5》中，最受关注的新角色是一部能够聊天、提供建议，甚至比玩具更能吸引孩子注意力的智能平板。这个角色之所以引起不少家长共鸣，不只是因为它代表屏幕时代的延续，更因为它反映了一个现实：今天的孩子接触人工智能（AI）的时间，可能比很多父母想像得更早。当不少家长仍将AI视为未来科技时，对孩子而言，它已经成为童年生活的一部分。



每一代父母都有属于自己的育儿挑战。上一代担心电视影响学习，后来智能手机和社交媒体成为家长眼中的「洪水猛兽」。如今，AI的出现，让育儿课题再次升级。



有趣的是，AI同时令育儿变得更容易，也变得更困难。



对不少家长而言，AI犹如一位全天候的育儿顾问。孩子不愿做功课怎么办？如何安排暑假活动？如何与青春期子女沟通？只要输入问题，AI往往能即时提供建议和方案。过去家长需要翻阅书籍、向朋友请教，甚至参加讲座才能获得的资讯，如今往往几秒钟内便可取得。



与此同时，AI亦为家长带来无力感和焦虑。成年人本身也未必完全懂得如何与AI共处。工作上开始要求使用AI工具，生活上越来越多事情可以交由AI协助处理，不少人一方面担心自己跟不上科技发展，另一方面又担心过度依赖AI。这种矛盾和不确定感，正是许多家长正在面对的新挑战。换言之，这一次家长不是站在旁边指导，而是与孩子一起面对同样的问题。AI是一项让父母和孩子站在同一起跑线上的科技。因此，真正值得关心的课题，是当AI越来越早进入孩子的世界，父母应该如何陪伴他们一起探索这个全新的世界。



学习如何与AI共处



当孩子开始对AI产生好奇并提出问题时，正是一个自然而合适的讨论契机。家长不妨与孩子一起向AI发问，分析哪些内容有用、哪些需要核实，并讨论如何进一步寻找可靠资讯。就如我们会教导孩子安全使用互联网一样，AI素养亦应成为家庭教育的一部分。AI的普及已是大势所趋，禁止使用并不现实。教育孩子如何利用AI协助理解概念、提出问题、探索不同观点更为重要，毕竟在AI可以轻易提供答案的年代，真正重要的或许不再是记住多少答案，而是创造力、解难能力和独立思考能力。



AI亦正在改变孩子与家长之间的关系。在AI时代，孩子遇到问题时，未必先问父母或老师，而可能先向AI寻求答案。当AI逐渐成为孩子的「第二位老师」，甚至某程度上的「知识权威」，家长在家庭教育中的角色亦正在改变。当答案越来越容易取得，家长的角色或许不再是提供答案的人，而是陪伴孩子理解和判断的人。



人工智能将持续发展，没有人能完全预测它将如何改变下一代的成长环境。但可以肯定的是，未来孩子需要学习的不只是如何使用AI，而是如何与AI共处。



在AI面前，父母和孩子很多时候都同样在摸索和学习。在这个快速变化的时代，家长未必需要成为AI专家，但需要成为与孩子一起学习和探索的同行者。未来家庭中最重要的对话，或许不再只是「今天做了功课没有？」，而是「你今天问了AI甚么问题？」以及「你如何判断它的答案是否正确？」因为在AI时代，知识变得唾手可得，但判断力却比以往任何时候都更加珍贵。



曾安业