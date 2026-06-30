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Cally - 金价回落应否入手 AI概念越升越有《新城财经投资博览2026》强势回归 | 商界讲呢啲

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Cally
6小時前
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　　近期投资市场十分热闹，黄金价格从年初高位回落，好多投资者都会问：「金价落返啲㖞，入唔入得过？」另一方面，AI热潮持续席卷全球，股价一浪接一浪；再加上《美墨加协定》（USMCA）新贸易秩序啱啱敲定，令人眼花缭乱。面对下半年市场变局，究竟应该点部署？

　　与其自己估估下，不如直接向专家取经。一向大受投资者欢迎的《新城财经投资博览2026》将于7月11日强势回归，今次云集多位市场重量级嘉宾，从港股、美股、黄金到AI概念股，全面分析最新走势，为大家拆解下半年投资机遇。

　　有兴趣掌握下半年投资方向的读者，不妨报名到场听讲座，了解市场最新情况，话唔定下一只跑出的潜力股，就在专家的分析之中。


《新城财经投资博览2026》

日期：2026年7月11日（星期六）

时间：上午10时30分至下午5时

地点：香港会议展览中心会议室S221

讲者包括：

星级股评人：胡孟青

著名基金经理：黄国英

「师傅讲港股」主持：黄玮杰

「道指纳指话你知」主持：陈俊文、朱家明
 

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2026-06-26 02:00 HKT
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