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李丞责 - 黄大仙祠上香 抢第一才灵验？ | 李丞责博士玄学信箱

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李丞责
29分鐘前
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生活 专栏
內容

　　为何新年要去黄大仙祠抢头炷香？是否「跑得快，好世界」，必须抢到第一才灵验？续上期读者询问有关黄大仙的问题，今期我们来谈谈这个话题。

　　每逢除夕子夜，黄大仙祠门外总是人头涌涌。善信手持大香、通宵守候，只为待子时一到，抢先向仙师献上新年的第一炷香。这个闻名中外的「抢头炷香」习俗，到底有何魔力？

　　不少人误以为「头炷香」是指全祠、甚至全港的第一炷香。其实按道教传统，头炷香是指每位善信在新年向神明奉上「自己的第一炷香」，只要心诚，人人所上皆是头炷香。头炷香早年本是啬色园内道长与同门在除夕向仙师拜年的活动，后来祠门开放、善信日增，加上名人效应与传媒报道推波助澜，每年除夕总有善信以生肖造型亮相争香，渐渐演变成全城瞩目的新春盛事。近年庙方更安排人流管理及直播，让未能亲身到场者一同祈福，由个人祈愿延伸成全城共同迎新的仪式。民间则相信，年三十晚十一时子时交界、祠门大开之际，最先插进香炉的香，愿望最易上达仙师，庇佑亦最深厚，故有争先之风。

　　从民俗角度看，争上头炷香反映香港人敢拼敢抢、不甘后人的性格特质；但从玄学角度看，香的本义是以清香上达天听，表敬意、表诚心，若为争先而推撞动怒，反而失了礼神之本。其实大家冒着寒风挤拥而上，求的未必是大富大贵，更多是祈求家人新一年无病无痛、事事顺遂。真正有用的头炷香，是提醒自己在新年第一刻便立下善念：愿家宅平安、身心康泰，亦愿自己少一分贪嗔，多一分慈悲与正念。心正、念正、行正，这炷香才不止于一缕青烟，而会化成一整年的福德与力量，也让黄大仙祠的香火，历经百年依旧鼎盛。

　　 著名玄学家李丞责博士逢星期一为读者解答风水玄学问题；欢迎电邮至[email protected]，标题请注明「头条日报专栏读者发问」，李丞责博士会抽签回复。
李丞责

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2026-06-22 02:00 HKT
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