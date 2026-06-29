月理万机 - 运动力量 凝聚机场 | 月理万机

「香港国际机场同业单车及划艇比赛2026」于6月中在机场新启用的二号客运大楼（T2）接机大堂热闹登场。活动今年已踏入第四届，过往曾于机场员工综合大楼及亚洲国际博览馆举行，今年特意移师回到T2举办，亦是T2启用后首次迎来如此大型的机场社群聚会，场面热闹非凡，为这座设计充满现代感的新地标添上活力气息。



活动以运动作为交流平台，促进机场社区与各业务伙伴之间的联系与凝聚力。是次比赛阵容鼎盛，吸引到来自27个团体，合共约1000名参赛者及支持者参与，包括香港机场管理局及其附属公司、政府部门、航空公司及业务伙伴，其中香港铁路有限公司及香港交易及结算所有限公司更是首次参赛，进一步拓展机场联系社区的能力。在比赛中，每支队伍须以接力形式完成相当于20公里的单车及两分钟划艇挑战，当中新增考验臂力的「坐式壶铃弯举项目」，既考验体能，亦讲求团队默契。



接机大堂气氛热烈，参加者全情投入比赛，啦啦队的打气声此起彼落。经过一番龙争虎斗，最终由消防处队伍及机管局队伍分别在其所属组别夺得总冠军。过程中，各团队展现互助合作精神，充分体现机构间的互信鼓励与支持。



一直以来，机管局积极推动社区活动联系各界，促进跨界别合作，并关注员工身心健康。除了同业竞赛外，于本月我们亦举办了「机管局麻雀王大赛」及「父亲节皮革工作坊」，让员工联谊一下，放松身心。在父亲节前，我们更于机场多个办公地点派发礼物，将节日的温暖与心意延伸至工作间。我们会继续通过各种活动，让机场社群的每一份子能够发挥「WORK HARD PLAY HARD」的精神，携手创造更高效、更具活力的工作环境。



香港机场管理局

机场运行执行总监

姚兆聪

