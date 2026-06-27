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冯榕榕（Ruby） - 雨季穿搭 | 榕榕细语

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冯榕榕（Ruby）
1小時前
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生活 专栏
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　　近来天气反复，雨水几乎成了每日都会遇上的风景。即使外面下着绵绵细雨，或者忽然来一场骤雨，形象仍然不应因天气而松懈。无论是上班见客、外出办事，还是周末与朋友见面，穿搭始终是第一印象的重要一环。为了方便而随便穿搭，虽然看似实际，却往往容易予人一种欠缺心思、甚至有点吊儿郎当的感觉。其实，雨天也可以穿得大方、优雅，而且有层次，只要选对几件单品，便能在实用与美感之间取得平衡，让自己无论晴天、阴天或雨天，都保持一个美好的形象。

　　第一件值得购入的是短筒雨靴。相较传统长筒款式，短筒雨靴更轻巧，也更容易融入日常造型，无论配长裤、半裙还是连身裙，都能穿出利落感。第二件是防水风衣。风衣本来就是雨天的经典单品，而加入防泼水或防水物料后，实用性更高，整体轮廓亦更清爽，尤其适合香港这种天气反复、晴雨难料的城市。第三件是发髻。雨天最怕头发被潮气弄得凌乱，一个干净利落的盘发，不但方便，也能令整体气质更精神，带出一种不费力的优雅。

　　第四件是高开衩中长裙。这类裙款若选用挺身或快干物料，便能保留裙摆的流动感，同时避免布料因雨水变得沉重。高开衩设计亦令造型更轻盈，走动之间自然多了一份姿态。第五件是设计感折叠雨伞。雨伞从来不只是遮雨工具，更可以是造型的一部分；一把外形简洁、鲜艳颜色的折叠伞，既方便收纳，也能为整体穿搭加分。第六件则是高机能科技外套。真正实用的科技外套，不只要防水，还要透气、轻量、容易打理，才能真正应付日常出入，陪伴你由办公室走到街头。

　　说到底，雨天穿搭的重点，不是把自己包得密不透风，而是懂得在功能与美感之间找到平衡。当你有了这六件单品，面对再大的雨，也不必担心自己显得狼狈。衣着的目的，从来不只是遮身，而是让人看起来整洁、自在、得体。希望大家在每一个下雨的日子，都依然可以保持美好形象，以从容的步伐走出门外，穿得有风度，也穿得有态度。

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