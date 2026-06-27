林静 - 香港的光环 | 红棉树下

那一年是2017年，十月深秋，我专程赴京，不为别的，只为坐在北京国际音乐节的席上，亲眼见证香港管弦乐团演出《女武神》。那是卡拉扬萨尔斯堡剧场版本，舞台上诸神与英雄翻腾，乐池中梵志登挥动指挥棒，港乐的弦乐如狂涛，铜管如雷鸣。一曲终了，掌声如潮，我坐在首都的剧院里，却为自己的城市感到满腔骄傲－－原来香港的乐团，能把华格纳的宏大与深情，演绎得如此撼人心魄。



梵志登任港乐音乐总监期间，一口气完成了《尼伯龙根的指环》四部曲歌剧音乐会，从《莱茵的黄金》到《诸神的黄昏》，一万三千名观众入场，拿索斯录音传世，更获邀北上演出，成为京港古典音乐交流的里程碑。我追随了其中几场，每一次都被那排山倒海的音色震慑，仿佛莱茵河水就在耳边奔腾。



时光倏忽，最近收到港乐新任音乐总监贝托祺接棒后的最新CD专辑－－《指环：管弦乐冒险》。拆开封套，德意志留声机的黄色标志赫然在目，这是港乐首次登上这个百年古典唱片殿堂，意义非凡。芬兰指挥神童贝托祺，携手港乐，将长四部浩瀚长篇的歌剧，浓缩为七十分钟的管弦交响诗。荷兰作曲家夫利格改编得极其巧妙，删去人声，只留主导动机与关键场景，《女武神的骑行》依然呼啸，《葬礼进行曲》依然沉痛，而布伦希尔德的自我牺牲，在纯器乐的推进下，竟更显纯粹与苍茫。



把CD放进音响，闭上眼睛。现场音乐会是身临其境的狂喜，而唱片是反复咀嚼的余韵。DG的录音技术让每一个铜管的颤动、每一条弦乐的呼吸都纤毫毕现。贝托祺的诠释比梵志登更富青春活力，色彩斑斓，戏剧张力饱满。我听到了森林的低语，听到了巨龙倒下的轰鸣，也听到了诸神黄昏后的救赎。港乐的演奏，依旧是世界顶级。这张专辑，我反复聆听，每听一次，便多一分感动，确定是香港古典音乐之光环作品。



林静