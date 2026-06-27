谭纪豪 - 北京看见文艺复兴 | 无名指

六月的北京已是仲夏，从中国美术馆离开时淅淅沥沥的下着雨，柏油路面散发出酸闷的焦味，馆外五四大街熙来攘往，我穿过调色盘似的雨伞群，坐上去机场的车。车门关上的一刻瞬间与世隔绝，我这才意识到，刚才几分钟我的感官被打开了。有时看完艺术展也会有这种感觉，只是从未如此强烈。



中国美术馆正举行「致敬巨匠：从达．芬奇到卡拉瓦乔－－意大利文艺复兴名作展」，是国内难得一见的顶级艺术展，联合主办的意大利乌菲兹美术馆甄选共36件珍藏展出，按艺术发展脉络分为三个单元，有系统呈现文艺复兴于佛罗伦斯萌芽，逐步走向高峰，再到威尼斯画派诞生，最后过渡至巴洛克风格。不得不佩服乌菲兹的策展团队，能以如此有限篇幅交代整个文艺复兴的演进及其内涵－－精准透视与空间构建、对自然的细腻摹写、人体解剖的科学性、人文主义下的个性表达等。



我最期待的作品，是拉斐尔《手拿苹果的青年男子肖像》，即展览海报的主视觉，那时艺术家正值全盛期，文艺复兴亦到达巅峰。另一幅「明星级」作品是威尼斯画派代表人物提香（Titian）的《花神》，像这种以光色呈现著称的画作，只有近距离看真迹才能感受其精妙处。同理，看「巴洛克绘画奠基者」卡拉瓦乔（Caravaggio）的《马耳他骑士像》也要在原画上才看得清他怎样运用光影。



从美术馆到机场我一直耳鸣，也许是刚才太用力打开五官。值机职员问我去哪里，我竟冲口而出：「佛罗伦斯！」（IG︰@tamkeiho）



谭纪豪