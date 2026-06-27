KellyChu - 信和三大商场世界杯足本直播 7·1免费扭蛋送逾万份小惊喜 | Executive日记

为庆祝香港特别行政区成立29周年，各行各业都推出期间限定活动与众同乐。信和集团除咗在多区物业布置各种中国国旗及香港特区区旗装饰，张灯结彩注入浓厚喜庆气氛，更将于7月1日前后推出连串精彩活动及消费优惠。旗下商场屯门市广场、奥海城、荃新天地、中港城及利东街，喺7月1日当天将推出重磅活动，市民可免费参与超巨型扭蛋机游戏，有机会获得人气零食、饮品等逾万份精选小惊喜，一同感受节日欢乐。



世界杯正如火如荼进行，信和三大商场正举办「Goal Together 全城开波」活动，免费足本直播104场赛事。其中奥海城及屯门市广场分别设有430吋及540吋巨型大电视及人造草地，打造震撼观赛体验，与全港球迷一同投入这项体坛盛事。S+ REWARDS会员于奥海城、屯门市广场及荃新天地现场睇波期间，只需扫描现场QR Code，即可领取高达HK$120 S现金券，让大家开心消费喜上加喜！



KellyChu