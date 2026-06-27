KellyChu - 美心启动「惜食新篇章」推食谱绘本 联中厨学院等9月展开创意料理培育 | Executive日记

「有衣食」系中华传统美德，不少饮食集团亦积极响应「惜食」文化。美心近日正式启动「惜食新篇章」，透过出版、教育培育及餐饮推广三大方向，进一步鼓励大众实践零浪费饮食，并将可持续发展理念由厨房、校园延伸至日常生活。



「惜食新篇章」启动礼上，环境及生态局副局长黄淑娴及气象学家梁荣武教授颁发本年度「你真惜食！」创意料理大募集专业组及公开组的各个奖项，表扬各个善用剩余食材、展现创意及零浪费理念嘅优秀作品。



美心将联同香港理工大学酒店及旅游业管理学院、中华厨艺学院和香港高等教育科技学院，于今年9月起展开「你真惜食！创意料理培育计划」，由多位得奖厨师向学生分享零浪费烹调理念、食材升级再造技巧及可持续餐饮实务经验，并将于3间院校内分别举办创意料理比赛，鼓励学生把惜食概念转化为菜式。



美心今年将继续于旗下中菜、西菜、日本料理及西饼品牌推出新一轮「你真惜食！」得奖创意料理，让公众体验惜食料理。喺7月书展期间，亦会推出两本新作教育大众善用食材，分别系辑录逾30道创意零浪费食谱嘅免费电子书《你真惜食x绿得开心计划：从剩食到盛宴的创意零浪费料理》，以及实体儿童绘本《STEM中西甜品大比拼》。



KellyChu