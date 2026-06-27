KellyChu - 恒基地产庆祝成立半世纪大抽奖送「金厦」双人来回机票等100份 | Executive日记

今年系恒基地产成立50周年，为与市民庆祝走过半个世纪嘅重要里程，集团于即日起至9月6日期间举办「恒基50有礼 • 大抽奖」，送出逾100份丰富奖品！喺恒基地产旗下约1400个指定商场和商户，以电子货币单一净额消费满港币300元或以上，并登记成为「H COINS」会员以参加抽奖，有机会获得恒基50周年999.9足金金币、双人来回机票等丰富奖品。凡成功参加两轮抽奖嘅会员更可自动进入终极大抽奖，有机会独得「The Henderson 999.9足金大厦摆件」，奖品相当吸引。



于6月26日至7月31日满足消费要求嘅H COINS会员可参加第一轮抽奖，第二轮抽奖合资格消费日期则为8月1日至9月6日。每轮奖品包括：头奖（两名）各得恒基50周年999.9足金金币一个（直径约50毫米/约1.55両），每个价值约港币83000元。二奖（一名）：独得美丽华旅游双人来回机票（由香港出发至任何航点的经济舱机票），价值约港币82000元。 三奖（两名）：各得AMOUR金钻美容会籍一个，每个价值约港币80000元。 四奖（一名）：独得香港四季酒店尊尚海景套房住宿一晚，价值约港币21,000元。



活动期间，恒基地产旗下各大商场将分别推出一连串夏日精彩活动及礼遇，包括主题角色大型打卡场景、航空职业体验工作坊、室内夏日沙滩装置，以及期间限定店等，为市民带来更丰富体验。有关「恒基50有礼•大抽奖」详情及条款可浏览：50Aluckydraw.hld.com。



KellyChu

第一轮及第二轮抽奖头奖各两名，各得恒基50周年足金金币一个。