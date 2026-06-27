Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 恒基地产庆祝成立半世纪大抽奖送「金厦」双人来回机票等100份 | Executive日记

Executive日记
Executive日记
KellyChu
1小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　今年系恒基地产成立50周年，为与市民庆祝走过半个世纪嘅重要里程，集团于即日起至9月6日期间举办「恒基50有礼 • 大抽奖」，送出逾100份丰富奖品！喺恒基地产旗下约1400个指定商场和商户，以电子货币单一净额消费满港币300元或以上，并登记成为「H COINS」会员以参加抽奖，有机会获得恒基50周年999.9足金金币、双人来回机票等丰富奖品。凡成功参加两轮抽奖嘅会员更可自动进入终极大抽奖，有机会独得「The Henderson 999.9足金大厦摆件」，奖品相当吸引。

　　于6月26日至7月31日满足消费要求嘅H COINS会员可参加第一轮抽奖，第二轮抽奖合资格消费日期则为8月1日至9月6日。每轮奖品包括：头奖（两名）各得恒基50周年999.9足金金币一个（直径约50毫米/约1.55両），每个价值约港币83000元。二奖（一名）：独得美丽华旅游双人来回机票（由香港出发至任何航点的经济舱机票），价值约港币82000元。 三奖（两名）：各得AMOUR金钻美容会籍一个，每个价值约港币80000元。 四奖（一名）：独得香港四季酒店尊尚海景套房住宿一晚，价值约港币21,000元。

　　活动期间，恒基地产旗下各大商场将分别推出一连串夏日精彩活动及礼遇，包括主题角色大型打卡场景、航空职业体验工作坊、室内夏日沙滩装置，以及期间限定店等，为市民带来更丰富体验。有关「恒基50有礼•大抽奖」详情及条款可浏览：50Aluckydraw.hld.com。

KellyChu

第一轮及第二轮抽奖头奖各两名，各得恒基50周年足金金币一个。
第一轮及第二轮抽奖头奖各两名，各得恒基50周年足金金币一个。
恒基兆业地产推出「恒基50有礼．大抽奖」。
恒基兆业地产推出「恒基50有礼．大抽奖」。
最Hit
北京小型飞机撞上有「中国尊」之称的中信大厦，吸引途人围观。 路透社
中国尊｜小型飞机撞北京中信大厦 员工紧急疏散
即时中国
5小時前
长脚蟹再破低价！连锁酒楼低至$168/斤 3款生猛阿拉斯加蟹任选
长脚蟹再破低价！连锁酒楼低至$168/斤 3款生猛阿拉斯加蟹任选
饮食
9小時前
「谭咏麟爱将」卫志豪宣布离巢 效力12年TVB曾因《爱回家》马汉入屋 决返出公海：卡拉永远OK
「谭咏麟爱将」卫志豪宣布离巢 效力12年TVB曾因《爱回家》马汉入屋 决返出公海：卡拉永远OK
影视圈
13小時前
廉署警方「双刃」行动破「打假波」集团 拘19人 消息指包括前香港足球先生卢均宜及杰志U18教练潘文俊
01:34
廉署警方「双刃」行动破「打假波」集团 拘19人 消息指包括前香港足球先生卢均宜及杰志U18教练潘文俊
社会
17小時前
何超莲宣布入住富豪级疗养院　五星级环境私隐度高  星级名厨教练贴身指导超奢华
何超莲宣布入住富豪级疗养院　五星级环境私隐度高  星级名厨教练贴身指导超奢华
影视圈
9小時前
梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加国度假 自爆弃做律师全因「受骗」 转战内地做编剧
梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加国度假 自爆弃做律师全因「受骗」 转战内地做编剧
影视圈
17小時前
何文田华欣阁单位拖板故障酿大火 57岁妇及家猫丧生 另3人送院包括死者女儿
00:38
何文田华欣阁单位拖板故障酿大火 57岁妇及家猫丧生 另3人送院包括死者女儿
突发
4小時前
巴西全球最长寿3姊妹：左起109岁的列维塔、103岁的朱琳娜及104岁的佐雷德。路透社
全球最高龄姊妹 巴西3人瑞合计316岁 科学家寻长寿密码
即时国际
14小時前
公屋世袭制？公屋户劝子女欲继承父母单位「要及早人生规划」惹议 网民指需符合1条件 附房署指引
公屋世袭制？公屋户劝子女欲继承父母单位「要及早人生规划」惹议 网民指需符合1条件 附房署指引
生活百科
2026-06-25 12:24 HKT
必抢$1澳门船票！金光飞航震撼单程优惠 来往上环及氹仔/暑假适用
必抢$1澳门船票！金光飞航震撼单程优惠 来往上环及氹仔/暑假适用
旅游
10小時前
更多文章
环境及生态局副局长黄淑娴及气象学家梁荣武教授在美心大厨指导下，示范以剩余食材制作创意甜点「蛋卷二重奏」。
KellyChu - 美心启动「惜食新篇章」推食谱绘本 联中厨学院等9月展开创意料理培育 | Executive日记
　　「有衣食」系中华传统美德，不少饮食集团亦积极响应「惜食」文化。美心近日正式启动「惜食新篇章」，透过出版、教育培育及餐饮推广三大方向，进一步鼓励大众实践零浪费饮食，并将可持续发展理念由厨房、校园延伸至日常生活。 　　「惜食新篇章」启动礼上，环境及生态局副局长黄淑娴及气象学家梁荣武教授颁发本年度「你真惜食！」创意料理大募集专业组及公开组的各个奖项，表扬各个善用剩余食材、展现创意及零浪费理念嘅
1小時前
Executive日记