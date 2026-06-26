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王佩儿 - 万「」温情 | 侃侃儿谈

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王佩儿
3小時前
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　　六月仲夏悄然而至，亦迎来别具意义的「香港非遗月2026」。提起「非遗」，很多人或许会联想到高深远久的古老技艺，但其实它早已融入了我们的日常点滴。不讲不知，香港这座现代化都市同样拥有许多珍贵的「非遗」项目，例如端午的龙舟传统竞渡、精湛的中式长衫制作技艺，还有伴随传统佳节飘香的包粽手艺。

　　说到包粽，不经不觉，由煤气公司主办的「万粽同心为公益」活动，自2000年举办至今，已是连续第27年了。这份坚持殊不简单，多年来我们已累计为社会不同阶层人士送出超过五百万只「爱心粽」，更曾三度荣获健力士世界纪录。从2000年和2007年的「同一场合包裹最多粽子」，到2023年的「线上线下最多人齐包粽」，每一个纪录背后，都是无数热情的双手和爱心。

　　一项传统活动要持之以恒、坚持传承，守正之余更需创新。每隔几年，我们都会为活动注入新的意念，让这项传统技艺在与时俱进中发扬光大。以往活动多是「即包即煮」，现场煮熟后立刻送给长者；而现在我们提高了灵活性，改为现场包完后可以带回家煮。小小改变，催生了许多温馨的亲子活动，将人与人距离拉得更近，而且参与者有更大的灵活性，将自己亲手包的爱心粽送给身边有需要的街坊和弱势群体。

　　每年活动中最让我动容的，是无私奉献的义工们。他们将爱心默默「包」进每一片粽叶，再透过各地区的议员和不同社福机构的积极参与、鼎力配合，把节日温情与问候传遍社区。过去几个星期，我多次落区参与其中，真切感受到「社区处处洋溢万粽温情」。更让人欣慰的，是现场随处可见「家庭乐」——有亲子互动，有敬老关怀，一个家庭，两代人甚至三代同堂包粽、乐享天伦，呈现的不仅是中国传统的手艺，更是华夏家文化中崇尚的亲情、关怀与温馨。

　　在推动包粽技艺传承的过程中，我一定要和大家分享一下我们煤气公司的「伟大发明」：包粽神器。想当初，我们发现不少市民尤其是年轻一代在学习包粽时，很难掌握力道和形状的要领，包出来的粽子往往「高矮肥瘦各不相同」。当时我就想，酒楼卖的粽子是怎么做到「只只一样」的呢？背后一定有工具可以解决这个痛点。于是，我们找来市面已有的包粽器具从中偷师、加以改良，还大胆借助当时刚兴起的3D打印技术来制作模具雏形。经过反复试验，终于创造出一款能让「零基础」人士也能快速上手的「神器」。今时今日，许多小朋友在神器的帮助下也能「轻松上手零失败」，越包越有信心。

　　非遗文化的弘扬，能有煤气公司的一分努力和坚持，着实令我们深感欣慰。

王佩儿

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