Titus - 登上巅峰 | 表奇立异

两个月前，我感觉自己登上了巅峰，手表收藏的巅峰。



「人生没有梦想，跟咸鱼有甚么分别？」我猜，大家都总会有自己各方面的梦想吧，例如不断升职，做公司高层，或自己的生意有一天发行上市，成为大企业家。这些梦想虽然很遥远，却推动着我们每天努力向上。



自从我爱上手表，有一个品牌成为了我遥远的那个目标，就是Patek Philippe百达翡丽。这个品牌由始至终都是那个触不可及的牌子，散发着一种神秘的感觉。走进他们的专门店里，气场跟其他牌子截然不同。另外，它们理念及方向很有趣，推出的不同系列大多数都只有两至三个颜色及物料配搭，不像其他品牌会推出多款颜色物料配搭任人选择。而且，Patek一直给我的感觉就是无论外界多少声音，他们都不会理会，只管专注做好自己的手表，这一点，令我深深爱上了这个品牌。



一直以来，Patek是一个遥远的梦想，直到两个月前，我收到消息，说我一直等待的Patek Philippe手表已到货。我还记得那是一个我早上起来看到的讯息，把睡眼惺忪的我开心醒了，终于，我登上了巅峰。究竟买了那一只表？自己看图吧（答案是Calatrava 6196P）。



买到自己的dream brand感觉妙不可言，但我领悟到，这种登峰的感觉只不过是一刹那，很快便回到现实。真正的得着，反倒是那段追梦的路。所谓钓胜于鱼，过程中的付出、学习、期待与渴望，才是最漂亮的风景。



一山还有一山高，梦想到手后，新目标又会浮现，与其为未圆的梦叹息，不如沉醉于攀登的每一步，那才是你手表收藏路上的光辉。



Titus