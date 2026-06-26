李纯恩 - 黄梅天 | 好好过日子

江南梅雨季节，天天淅淅沥沥，雨下个不停。上海的朋友见我发香港阳光灿烂的照片，羡慕不已。我跟他说，上海算好的了，有个四川青城山的女孩子跟我说，每年到了春天雨季，连续一个多月，她青城山家里的东西好像没有一样是干的，到处都湿乎乎，连人也一样，整天湿湿粘粘，十分难受。



这个季节多雨，许多地方因此而江河泛滥。前些天在桂林旅行我还写了篇回忆从前广西发大水的文章，不料旅行回来，桂林、柳州就没停过发大水，城市马路都成了河道，网上影片所见，桂林的漓江水位高得把象鼻山周围的观景点淹成一片泽国。与之相比，江南的雨水真是小儿科了。



香港近来雨水也多，上星期连续两天发了黑色暴雨警告，有一天还一连发了两次。消息和画面经网络传开，北方的朋友见了就来关心我，大概是看到「黑色暴雨警告」几个字太刺激，不知究竟有多严重。于是我就将香港黄、红、黑三级暴雨警告的程度跟他们科学普及了一下。不然远在北京看到香港发黑色暴雨警告，就感觉天上倒下来的雨都是黑色的，恐怖极了。



有的朋友已经开始了暑假旅行，去了欧洲。欧洲没有下雨，但是高温，这些天新闻里都在报欧洲高温，许多国家的高温已经破了去年八月最热时候的纪录，还热死了不少人。这时候，欧洲人见到我们这里下大雨，说不定还很羡慕，下雨凉快呀！我跟身在欧洲的朋友联系，问他们热不热，他们说热，但也没有想像中那么严重，玩得还是挺舒服。可见旅行在外，自然界风调雨顺很重要，自己心里风调雨顺更重要。



李纯恩