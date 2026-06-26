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黄诗诗 - 四川威士忌配四川菜 | 诗诗酒乐园

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黄诗诗
3小時前
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　　四川威士忌配四川菜夹不夹？刚试了中国四川眉山「 叠川威士忌」与米芝莲一星及黑珍珠一钻「成都宴」联乘推出叠川纯麦芽威士忌川菜配对限定菜单。活动当日很高兴再与叠川的首席酿酒师杨涛博士会面，与他了解更多这中国威士忌的特色及配中菜点解特别夹。
　　以三大洲橡木桶陈酿及调配，除了用美国的波本桶及西班牙的雪莉桶，最特别是用了中国长白山的单岭木桶去陈酿，带出复杂而具中国独特性的陈皮及檀香香气。试了叠川纯麦芽威士忌，带云呢拿、拖肥、橙花、香料、柑橘、朱古力等味道，更含独有来自中国桶的陈皮及檀香味道，充满中国风味。

　　席间更率先试了出年才推出的Smoked Chinese Single Oak Cask及PX Cask，以及特别订造的Master Distiller's Cask Selection，每款都各有自己的独特风味。我觉得带烟熏味的威士忌很特别，跟苏格兰艾雷岛的「医院味」截然不同，灵感来自四川的烟熏肉技术，带四川腊肉的烟熏香气，真的很特别。

　　试了威士忌 X 川菜配对限定菜单，我觉得「国宴清汤鸡豆花」很特别，以为在吃豆腐汤，其实豆腐是用鸡肉打成的，鸡汤亦都清甜浓郁。而我最钟意是「大红袍贡椒乳鸽」（见图）配对，花椒带出威士忌更多檀香及果香香气，同时亦令花椒的香气升华，充满麻香及威士忌香气！限定菜单做到7月12号，喜欢威士忌的你都快来试试啦！Cheers！

葡萄酒及烈酒作家
酒评人及电视节目主持
黄诗诗

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