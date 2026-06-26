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胡慧冲 - 曼谷大型商场 变身「室内唐人街」 | 笔泰冲动

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胡慧冲
3小時前
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　　下星期6月30日位于曼谷Ratchaprasong商圈、毗邻Big C及四面佛的The Market Bangkok，将以全新面貌重新开幕，今次最大卖点就是打造成「室内唐人街」，希望成为曼谷市中心最新的美食及打卡热点。

　　其实，The Market自开业以来一直走得并不容易。最初开幕时，商场原本希望打造一个「室内版JJ Chatuchak市集」，将周末市集的特色搬进冷气商场，希望吸引游客及本地人。不过，由于商场气氛及商户组合未能复制真正市集的魅力，人流一直未达预期。

　　疫情前，商场再作出重大调整，引入日本人气品牌Don Don Donki，希望借着日本商品及超市带动整体人流，可惜效果仍然未如理想。其后再遇上新冠疫情，对旅游业及零售业造成沉重打击，令商场经营雪上加霜。

　　据当地曾经流传的消息，在最艰难的时期，整座商场竟然只剩下约13间店舖仍然营业，大量楼层几乎空置，冷清得与昔日开幕时的热闹景象形成强烈对比。最终，管理层决定忍痛将商场暂时关闭一段时间，全面重新规划定位，希望以全新的方向重新出发。

　　今次重开，The Market放弃以往的市集概念，改为打造充满中华文化特色的「室内唐人街」，引入更多中式餐饮、特色小食、怀旧街景及霓虹灯装饰，希望利用崭新的主题，吸引本地市民及海外旅客重返商场。

　　最后能否成功翻身，仍有待市场验证，但对The Market来说，这次可说是背水一战，也将会是曼谷下星期最值得关注的商场大事之一。

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