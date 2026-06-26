张诺 - 芬兰日本设计两生花 | 任意行

今年哥本哈根「三日设计节」（3 Days of Design）再度把整座城市化成设计舞台，十多个展区散落于街道、港口与历史建筑之间。虽然大部分展览免费开放，但要在短短3天内走遍所有展馆几乎是不可能的任务。我只挑选了几个特别感兴趣的，其中最令我留下深刻印象的，是芬兰品牌Iittala与日本三宅一生设计室带来的灯饰展。



位于海港旁的Iittala临时展馆，为纪念Alvar Aalto经典花瓶诞生90周年而设。展馆由丹麦设计工作室TABLEAU操刀，巧妙地把Aalto花瓶标志性的有机曲线转化成建筑语言，整座建筑仿佛一个让人走进其中的巨型花瓶，简洁却极具感染力。



馆内展出「Aalto 90 City Vase」系列，6款周年纪念版分别向赫尔辛基、东京、阿姆斯特丹、哥本哈根、柏林及纽约致敬。每件作品都承载着不同城市的气质与故事，展现同一设计如何容纳多元文化。现场还播放来自Iittala玻璃工厂的环境录音，高温熔炉的低鸣、吹制玻璃时的呼吸声，以及玻璃成形的细微节奏，让人即使身处北欧盛夏，也能感受到工艺背后的温度。自1936年诞生至今，Aalto花瓶依然历久常新，正是经典设计的最佳例证。



日本三宅一生品牌则将「一块布」的设计哲学，由服装延伸至照明领域。「O Series」灯饰以一体成形的椭圆钢线为骨架，配合独有的Steam Stretch技术，令布料在受热后形成富层次的立体褶裥。



今次新作以木与石为灵感，把自然纹理化作灯罩表面图案。当光线穿过疏密有致的褶裥，映照出如树皮与岩石般的细腻光影，简约而富诗意，也展现日本美学对日常生活的细致想像。



张诺