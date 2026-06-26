七仙羽 - 一户两大门 人财都难存 | 七仙语

客人陈生看中了某村屋，买入之前他请我看一看。到了现场见到一户有两个大门、背后又有门，我说：不要买！



一户人家有两个大门非常不好，俗语说「一户开两门，人财都难存」。这类格局会影响家庭的凝聚力与财运。这种大门会不聚财、常破财，因为两道大门导致气场混乱，无法形成固定的财库，容易引发「财来财去」不聚财的现象。



另外，两个大门这代表着有两个家，即第三者会出现，家中成员容易吵架、分离，夫妻感情容易不睦。由于有不同的进出通路，居住者之间互动减少，就像家人各有心事、不愿意团结，有「分食」的迹象。「两口分食」也寓意家人感情分裂，甚至影响后代。



若房屋的两个门相通或形成对流，会更严重，会导致家中气流过于浮动，做事难成，导致人心不安。



若能将两扇门减少为一扇，封死其中一个门，最彻底的方式是将其中一个主要大门（通常是使用率较低的那道门）封闭。封门不一定要砌墙，只要平时不开、不使用，并在门口摆放屏风或特定风水物亦可。



明确定义哪一个是真正的「大门」，另一个门则减少使用，或者将次门的造型设计成类似墙面，降低其「门」的属性。



最好封门，若无法封门，可以在大门内或门口安置麒麟、貔貅等神兽，以稳定因两门而混乱的气场，减低伤害。



其实目前很多单位打通后会出现两大门，建议务必确立「主要进出口」，将另一个封闭及化解，以免影响家庭运势与财运。



七仙羽