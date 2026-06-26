KellyChu - 港铁商场推夏日奖赏 6．29「一Click即抢」优惠券总值逾700万 | Executive日记

热辣辣嘅暑假杀到嚟，仲谂紧去边度消暑消费？港铁商场帮大家准备好一连串精彩活动，由6月29日起推出购物奖赏同音乐表演，等大家由日头玩到夜晚，「玩得开心、买得尽兴」！



备受期待嘅「一Click即抢」，于6月29日中午12时开抢。MTR Mobile会员登入App，在「优惠」页面即可免费领取电子优惠券，今年合共送出逾2.2万份，总值高达710万元，包括500元时装同指定美容品牌电子券，以及总值300元的指定商场电子券，唔好错过！



紧接嘅「夏日大激赏」由7月1日至8月31日，会员喺德福广场、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、围方、THE SOUTHSIDE及连理街参与商户（超市同服务类别除外），以电子货币单一消费满800元并赚取MTR分，即可获赠合共300元港铁商场指定电子优惠券。



港铁商场再联乘Mastercard推出「限定惊喜加码」，由7月4日至8月30日逢周六日，喺德福广场、青衣城、PopCorn及围方以合资格Mastercard卡单一签帐满500元，即可参加夹彩蛋游戏一次，赢取彩蛋公仔或商场现金券！



KellyChu