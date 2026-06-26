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KellyChu - 王晓慧参演《给阿嬷的情书》获激赞 青年「阿嬷」不入娱圈 回工厂做设计 | Executive日记

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KellyChu
2小時前
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《给阿嬷的情书》起用素人演员，喺内地和香港爆红，电影中由王晓慧（下图）饰演青年时嘅淑柔，气质质朴，眼神如水清澈，让万千观众为之倾倒，包括Kelly在内。豆瓣为电影评分，一路攀至9.3。不少人成为王晓慧嘅粉丝，以为又有一颗新星即将升起。然而，原本职业喺系玩具厂任插画设计师嘅佢，转身就回到厂内嘅画桌前，继续描画她心中嘅卡通形象，此举又再次引发内地网民热议。

　　「我没有觉得是自己的演技好。」喺凤凰卫视专访中，王晓慧说得平静，「淑柔这个角色好，可能我有一些东西契合了她，但下一个角色不一定就能这样。」这话让人想起侯孝贤镜头下的非职业演员，那种天然去雕饰的真实，恰恰是无法复制嘅刹那。她清醒地知道，自己不是科班出身的演员，只是恰好在某个午后被命运拉去试镜，恰好与一个角色灵魂相认。

　　更让人动容嘅系，她对隐私的守护。「作为公众人物，大家会慢慢想知道你的隐私，这个我也没有做好准备。」在这个人人都渴望被看见的时代，她选择被看见后依然保持距离。有网民感叹：「这才是真正的素人，红是意外，不红是本分。」也有人惋惜：「多少人挤破头想进圈，她却把机会轻轻放下。」

　　戏里，谢南枝冒充木生寄了十八年的信，守护一个素未谋面的家庭；戏外，王晓慧用一次婉拒，守护了自己平静的生活。潮水带来看似辉煌的馈赠，她却知道，有些东西比掌声更值得珍惜。这个时代缺的不是明星，而是能在聚光灯亮起时，依然记得自己是谁的人。

KellyChu
 

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2026-06-24 15:33 HKT
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