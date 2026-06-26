林靖风 - 婚礼 检察官与三次告别 | 优雅以后

《戏剧性婚礼》以一种极端的形式，探讨「爱一个人是否需要接受对方的所有过去」这一个命题。在一对情侣正式结为夫妻之前，他们透过一次互相坦白，却发现对方都有难以被接受的过去。这是否意味着他们从前一直爱错了人？「真爱，是彻底的接纳。」查理在修改自己的结婚致辞时，写下想要说服自己的话。经历了一场不堪的事件以后，一段感情又是否真的可以重新开始？



《检察官的密函》以冷冽的画面与冗长的对白，呈现官僚制度中的沉闷与压抑，一切都必须透过白纸黑字来证实真实性。故事中大部分的场景都颇为寂静，只可以听见空间外的交谈声及车辆行驶的声音。只有在科尼耶夫检察官出发前往某个地方时，短暂的音乐才会出现。监狱长对检察官说：「我们活在乱世，你一定懂。」相较于官员的老谋深算，涉世未深的科尼耶夫仍然坚守着「不能在犯罪前就给人判刑」的信念。



《爱的三次告别》叙述了一个关于分手与哀悼的故事，一段关系的结束需要透过三次的告别，才可以成就互不相欠的结局。分手总是不平等地单方面提出，然后在分开以后就会进行一段不舍的拉扯。安东尼奥尝试解释分手的原因：「人生总会做些没有任何道理的事。」只有在双方准备离开的时候，才会是真正的结束。



林靖风