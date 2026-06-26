查小欣 - 铜锣湾马蹄兰餐厅 | 查乜料

铜锣湾如心酒店新进驻的餐厅Parkside @ Nina CWB设计如花卉艺术馆，巨型至顶的象牙白马蹄兰，花冠穹顶，弧线优美像香槟杯，落地玻璃窗坐拥维园景色和热闹的城市脉搏，超高楼底倒置漏斗型花瓣，马蹄兰化身不同灯饰，温暖亲切。被誉为「全球最美50间咖啡馆」，实至名归。



白色马蹄兰的花语是纯洁诚挚、忠贞不渝的爱，温馨提示男士们，此情此景，最啱表白或求婚，最佳撑枱脚位置是窗旁圆枱。



菜式中西合璧，Set Lunch更性价比高，$178三道菜，前菜、餐汤、五个主菜任选，$198连甜品四道菜，份量十足，在如此旺区，靓靓舒适餐厅，酒店式服务，认真抵食。



来晚餐，开了瓶Louis Roederer香槟，价钱友善，另外点了特色Mocktail「Magic Potion」，混合蝶豆花及热情果炮制，浓厚渐变的紫蓝，好睇又醒胃。



前菜点了精巧吸睛的「烟三文鱼迷你脆筒」，轻巧香口；不可错过的惹味「韩式炸鸡」；而最难得是他们有「日式烟吞拿鱼酸种薄饼」，酸种饼身软糯加上流心蛋的蛋浆，推介；「蒜香烤薄饼」，风味浓郁；各人大赞「脆皮烤乳猪」；「烤美国牛柳」，牛魔王之选；主食点了「烩牛𦟌及牛筋扭扭面」，面条烟韧弹牙，很快清碟。



甜品当然要点向餐厅的稀有巨大木化石至敬的「特色木化石朱古力蛋糕」，造型仿木化石，朱古力味浓郁，临走前记得同木化石打卡。



查小欣



满室马蹄兰，浪漫。