Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

查小欣 - 铜锣湾马蹄兰餐厅 | 查乜料

查乜料
查乜料
查小欣
2小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　铜锣湾如心酒店新进驻的餐厅Parkside @ Nina CWB设计如花卉艺术馆，巨型至顶的象牙白马蹄兰，花冠穹顶，弧线优美像香槟杯，落地玻璃窗坐拥维园景色和热闹的城市脉搏，超高楼底倒置漏斗型花瓣，马蹄兰化身不同灯饰，温暖亲切。被誉为「全球最美50间咖啡馆」，实至名归。

　　白色马蹄兰的花语是纯洁诚挚、忠贞不渝的爱，温馨提示男士们，此情此景，最啱表白或求婚，最佳撑枱脚位置是窗旁圆枱。

　　菜式中西合璧，Set Lunch更性价比高，$178三道菜，前菜、餐汤、五个主菜任选，$198连甜品四道菜，份量十足，在如此旺区，靓靓舒适餐厅，酒店式服务，认真抵食。

　　来晚餐，开了瓶Louis Roederer香槟，价钱友善，另外点了特色Mocktail「Magic Potion」，混合蝶豆花及热情果炮制，浓厚渐变的紫蓝，好睇又醒胃。

　　前菜点了精巧吸睛的「烟三文鱼迷你脆筒」，轻巧香口；不可错过的惹味「韩式炸鸡」；而最难得是他们有「日式烟吞拿鱼酸种薄饼」，酸种饼身软糯加上流心蛋的蛋浆，推介；「蒜香烤薄饼」，风味浓郁；各人大赞「脆皮烤乳猪」；「烤美国牛柳」，牛魔王之选；主食点了「烩牛𦟌及牛筋扭扭面」，面条烟韧弹牙，很快清碟。

　　甜品当然要点向餐厅的稀有巨大木化石至敬的「特色木化石朱古力蛋糕」，造型仿木化石，朱古力味浓郁，临走前记得同木化石打卡。

查小欣
 

满室马蹄兰，浪漫。
满室马蹄兰，浪漫。
最Hit
苗金凤离世丨嫁年长廿年伯乐刘芳 曾历两段婚姻晚年保持单身 离婚后为子继续与前夫同居
苗金凤离世丨嫁年长廿年伯乐刘芳 曾历两段婚姻晚年保持单身 离婚后为子继续与前夫同居
影视圈
7小時前
粤语片影星苗金凤逝世享年80岁 《女人俱乐部》成剧集遗作 曾效力丽的、佳艺等多间电视台
粤语片影星苗金凤逝世享年80岁 《女人俱乐部》成剧集遗作 曾效力丽的、佳艺等多间电视台
影视圈
8小時前
素海霖被捕 港产AV女优任外围赌网代言人 涉推广或便利收受赌注
00:49
素海霖被捕｜港产AV女优任外围赌网代言人 涉推广或便利收受赌注被捕
突发
9小時前
明爱医院KOL女实习医生被炒 医管局CEO李夏茵指重聘机会渺茫：好难再请操守有问题嘅人
明爱医院KOL女实习医生被炒 医管局CEO李夏茵指重聘机会渺茫：好难再请操守有问题嘅人
社会
7小時前
陈敏儿安息礼丨长子廖文哲落泪致辞 与母曾无所不谈到保持距离：佢话我知咩系无条件嘅爱
02:30
陈敏儿安息礼丨长子廖文哲落泪致辞 与母曾无所不谈到保持距离：佢话我知咩系无条件嘅爱
影视圈
12小時前
陈敏儿安息礼丨曝光「最后说话」豁达看生死  邓萃雯哽咽揭遗憾：以为佢冇事、康复
04:32
陈敏儿安息礼丨曝光「最后说话」豁达看生死  邓萃雯哽咽揭遗憾：以为佢冇事、康复
影视圈
11小時前
52岁杨恭如换新形象变大妈？  网民叹最美亚姐仙气尽失「认不出」  本尊高EQ回应
52岁杨恭如换新形象变大妈？  网民叹最美亚姐仙气尽失「认不出」  本尊高EQ回应
影视圈
6小時前
陈晓华首回应跟朱敏瀚分手  自爆几乎晕倒街头：冇乜人知我唔舒服  冷漠反击零关注前度
01:51
陈晓华首回应跟朱敏瀚分手  自爆几乎晕倒街头：冇乜人知我唔舒服  冷漠反击零关注前度
影视圈
12小時前
陈敏儿安息礼｜萧潮顺长文悼挚友  难忘慈母照顾患血癌文诺  为廖启智与长子关系仆心仆命
陈敏儿安息礼｜萧潮顺长文悼挚友  难忘慈母照顾患血癌文诺  为廖启智与长子关系仆心仆命
影视圈
10小時前
东铁线头等遇大妈高谈阔论 乘客难忍噪音出绝招「全世界静晒」 网民：大快人心！
东铁线头等遇大妈高谈阔论 乘客难忍噪音出绝招「全世界静晒」 网民：大快人心！
生活百科
2026-06-24 15:33 HKT
更多文章
查小欣 - 高贵香槟吧 | 查乜料
　　香槟控的我，当知道中环置地文华东方酒店5月开了间香槟概念酒吧Blanc de Noirs，马上去体验。 　　香槟吧位处酒店7楼，与米芝莲餐厅Amber和Somm为邻。Blanc de Noirs是香槟的白中黑，是指用100%黑色葡萄酿制香槟，一般用100%的Pinot Noir或100% Pinot Meunier酿造，也可以是2者的混合。香槟吧设计以黑色和白色为主，简洁利落。 　
2026-06-12 02:00 HKT
查乜料