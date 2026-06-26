方保侨 - 中美AI科技角力进入新阶段 | 方程式

在美国持续收紧对华高端晶片出口管制的背景下，Nvidia（辉达）近日转以CPU作为切入点，向中国市场推广其最新Vera AI处理器，可视为一种「侧门策略」。该处理器基于ARM架构，主打AI运算与代理式人工智能（Agentic AI）应用，目前尚未被纳入美国出口限制清单，为Nvidia在受限环境下开拓中国市场提供了新的可能。据悉Vera CPU已进入量产阶段，单颗价格逾两万美元，整体AI伺服器方案成本更高达千万美元级别。虽然中国云端服务供应商初期仅计划于海外数据中心测试部署，但已显示出在GPU受限情况下，企业正寻求替代运算架构的实际需求。



与此同时，中国科技企业也加快自主布局，以字节跳动（ByteDance）为例，正积极与本土晶片企业，如天数智芯、华为及寒武纪合作，计划大规模采购AI晶片，以支援其生成式AI平台「豆包」等应用。此举反映中国加速推动AI晶片国产化，力图降低对Nvidia GPU的依赖，并建立自主可控的人工智能供应链。



AI晶片竞争已超越单纯的技术与市场层面，延伸至科技政策与供应链安全的博弈。美国的出口管制措施，反而加速了中国本土半导体产业的自主研发，而Nvidia则需在合规与营收之间寻求平衡。Vera CPU能否成为突破口，仍待市场验证，但可以确定的是，全球AI晶片格局，正进入多方位竞争的新阶段。



香港互动市务商会创会会长

香港资讯科技商会荣誉会长

方保侨