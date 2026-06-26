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麦华章 - 中环高级餐饮体验 | 玫瑰人生

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麦华章
2小時前
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生活 专栏
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　　香港芸芸餐饮集团中，最具规模要数美心，由1956年于中环连卡佛大厦创立首间美心餐厅开始，迄今发展至拥有2000间分店及逾80个环球餐饮品牌，闻说为庆祝成立70周年，该集团旗下30个品牌将稍后推出全城特惠礼遇，同庆重要里程碑。

　　月前，该集团又有新店启业，于中环置地广场开设了中菜食府醉雍楼，重新演绎属于中环的高级餐饮体验，由拥30年经验的总厨张伟忠坐镇。张师傅是我最欣赏专长精致中菜的名厨之一，来自新加坡的他不拘一格，擅长于传统粤菜中加入东南亚与西式元素，使人口味一新，瞬即成其粉丝。

　　菜如其名，醉雍楼主打一系列以酒入馔菜式，透过酒香层次与食材鲜味巧妙结合，为中菜注入当代新意，当中「熟醉系列」是招牌菜，我在该店尝过其名菜熟醉罗氏虾，一吃惊为天人，肉质鲜甜的罗氏虾以20年花雕及双酒配方腌制，熟醉入味后，酒香与鲜味平衡，配以浓缩虾汁制成的晶莹啫喱，再点缀鱼子酱，层层堆叠鲜香、酒香与海洋咸鲜，令人回味无穷。

　　该店还供应精致午市手工点心，我曾细尝其「匠心工艺风」及「火之艺术」点心系列，前者包括：苗家酸汤金鱼饺、醉雍特色虾饺皇、蓝梦蝶豆苗饺、鱼子鹌鹑蛋烧卖、柠蜜网油牛肉球；后者则有：软心叉烧酥、一口和牛酥、松露菌皇黑天鹅酥、红米酥炸脆皮虾饺、开心果手工手袋酥；均食味缤纷，各具俘虏味蕾及吸睛特色，例如苗家酸汤金鱼饺造型可爱别致，饺皮薄透晶莹，柔韧有度，馅料以长崎鲈鱼及鲜虾剁成，口感鲜嫩幼滑，融入酸菜粒的味酸爽口与马蹄粒的清脆口感，与用贵州黔东南天然发酵工艺制煮成的经典酸汤同吃，汤鲜饺嫩，酸而不呛，令人一吃难忘；而松露菌皇黑天鹅酥又一色香味形俱全的佳作，优雅黑天鹅造型堪称一流打卡卖相，酥脆外层不油不腻，入口即化，馅料是加入珍贵黑松露的野菌蓉，菌香馥郁香浓，风味深邃迷人。

麦华章
 

松露菌皇黑天鹅酥
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苗家酸汤金鱼饺
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2026-05-29 02:00 HKT
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