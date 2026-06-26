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冯应谦 - 保温杯：从必需品到时尚icon | 花样男教授

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冯应谦
2小時前
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　　现在是暑假。走过空荡荡的教室，最常见的不是书本，而是一堆失物箱。打开看，最多的就是保温杯。设计花款、颜色多到像手机一样。

　　我说的保温杯，英文是tumbler。一般都是不锈钢内胆，但外面现在很少造成传统金属色，大多数是哑色、特色颜色。保冰、保热都行。大家讲环保，保温杯可以重用，这点很合年轻人价值观。现在保温杯热卖到连消委会都有报告。这些测评一般只看两点：第一会不会漏水，第二能不能保温。功能实用的话，日本牌子不用想，Tiger、Zojirushi，学生时期我也是用这些。

　　不过，现在Gen Z或者新世代，考虑方式好像不一样了。近年最红的Stanley Quencher H2.0，也叫冰霸杯，就是全球网红保温杯，据说是在TikTok掀起来的。我身边朋友去yoga、健身房，每个人都有一个。为甚么红？一来够大只，二来真的太instagrammable了。颜色选择超多，完全颠覆传统的钢色，有马卡龙粉、柔雾蓝、极光紫等等。失物箱里还经常看到韩国LocknLock的保温杯系列，细细个又有手柄，颜色一样够cute，IG经常会出现。

　　反观我自己，经常坐在办公室开会，大部分时间都不需要带保温杯。虽然家中有十多个，但我总选一两个款去用，第一，不能太重，第二，虽然不是最潮，也要一个high class的，纯钛材质就自然之选，虽然贵一点，但很轻巧，看起来也干净利落。还有就是我喜欢喝中国茶，钛金属无味，适合盛装各种饮品，咖啡、茶都不怕。

　　说到底，保温杯的潮流和设计不断变，从功能到外型都越来越花心思，已经是生活很有代表性的日常物品。对年轻人来说，或许不只是喝水，就像一种态度，一种自我风格的配件。但回到实用面，挑一个适合自己的，自己喜欢最重要。无论是颜值还是性能，实用还是搭潮，其实没有标准答案。

冯应谦

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