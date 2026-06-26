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Cally - 99元叹原个冬瓜盅！ 大家乐夏日消暑 抵食推介 | 商界讲呢啲

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Cally
2小時前
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炎炎夏日，气温屡创新高。要数消暑佳品，必定是清甜滋润的冬瓜盅！刚收到好消息，大家乐于6月27日至7月1日一连5日推出限定「冬瓜盅」二人套餐，晚市时段只需99元超值价（标准价140元）就可以享用到，性价比极高。 

不足百元可以叹双人餐，而且用料绝不马虎。餐厅特意挑选种植约90天的绿春小冬瓜，贪其鲜甜厚肉、形状优美。加上时令夜香花、瑶柱、胜瓜及花菇等滋润食材，一起即场炖煮近1小时，火候十足，啖啖滋味。 

除了足料原个冬瓜盅，套餐更包1碟叉烧、自选两款即炒小菜及两客白饭。若想加码慰劳自己，只需加10元，即可将小菜升级转配原条豉汁蒸鱼（注：任选小菜不包括口水鸡、烧味双拼及蒸鱼），绝对是大件夹抵食！ 

要留意的是，这款冬瓜盅二人餐只限晚市（下午5时30分后）供应，不适用于自助点餐机及手机点餐。冬瓜盅每天数量有限，个别分店售完或会以两客老火汤代替。立即约定亲友，去品尝这道诚意之作啦！

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