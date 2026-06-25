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张诺 - 漫步哥本哈根设计日 | 任意行

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张诺
1小時前
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生活 专栏
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　　三天时间，足以让一座城市化身设计游乐场。每年六月在丹麦首都哥本哈根举行的「3 Days of Design」，正是一场全城参与的设计盛事。没有单一展馆，整个城市就是展场，街道、庭院、旧建筑与港口空间，都成为设计对话的一部分。

　　设计不再局限于展厅内的静态陈列。漫步鹅卵石街道，转角或许便遇上一场家具展；走进港口旁的玻璃温室，又可能听到设计师分享如何把回收渔网转化成座椅。活动大多免费开放，没有专业人士与普罗大众的界线，让设计真正融入日常生活。

　　今年活动超过400场，涵盖13个设计区。音响品牌B&O在旗舰店探索声音与空间的互动关系；丹麦纺织品牌Kvadrat则与艺术家合作，将布料化成大型装置，为建筑外墙添上柔软而富层次的表情。意大利驻丹麦大使馆亦难得向公众开放，展示意大利设计与工艺的魅力。

　　永续理念贯穿整个活动。展场广泛采用可重复使用的模组和海藻等生物材料，工艺示范则聚焦如何延长产品寿命，展示美感与环保并非对立，而是可以并行不悖。

　　我在市中心寻找日本设计师三宅一生展览时，误打误撞走进一家日本瓷砖企业的展馆。这家来自大阪的公司正积极开拓北欧市场，它的瓷砖有如艺术品一样，选择在设计周期间亮相显然经过精心盘算。虽然场地租金和住宿成本水涨船高，但全球设计师、买手和品牌代表云集城中，加上展馆恰好位于热门展区，宣传效益自然事半功倍。

　　丹麦设计一直相信「好的设计属于每一个人」，而这场盛会正是最佳示范。它让人重新思考物件如何诞生、空间如何塑造生活，也勾勒出一个重视日常品质的社会面貌。若有机会，不妨明年六月走一趟哥本哈根，带回对美好生活的全新想像。

张诺

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2026-06-24 02:00 HKT
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