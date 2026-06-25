冯程淑仪 - 暑假留港，同样精彩 | WestK 留声机

今年夏天雨水特别多，或许让市民外出的兴致稍减。然而，文化艺术有着不可抗拒的魅力，参观博物馆更不受天气左右，西九文化区（西九）M+与香港故宫文化博物馆于今个夏天带来连串精彩展览，让一家大小在舒适的环境一同开展有趣又富启发性的文化旅程。



M+全新特别展览「设计啊！感受日常设计之奇妙」将于本周末开幕。展览以10个与日常生活息息相关的动词为主题，透过21件趣味盎然的装置，引导大家思考设计如何渗透生活每一个环节－－从用餐、出行、到游戏，部分展品更呼应香港地道的饮食文化和环境，例如以巨型筷子夹起烧卖的装置、从黄色斑马线设计看港人过马路的习惯等。展览透过游戏、互动装置和沉浸式视听室等，让参观者亲身体验展品，是十分适合一家大小的亲子活动。



香港故宫文化博物馆今年推出的9个全新展览，其中4个已经开幕，包括与故宫博物院联合主办的「香港赛马会呈献系列：紫禁城看世界－－中外文化交流与互鉴」，以及香港著名书画家及书画鉴藏家黄君实（1934–2026年）的大型回顾展「欣于所遇－－黄君实的书画鉴藏与艺术」。去年11月中开幕、引起全城热话的特别展览「古埃及文明大展－－埃及博物馆珍藏」亦将踏入展期最后2个月，于8月31日落幕。适逢暑假，博物馆将推出多个古埃及主题亲子工作坊，以及历奇亲子夜等有趣活动，相信对古埃及5000年文明有兴趣的访客会把握最后2个月展期参观。事实上，近期展厅又再人头涌涌，如果想有更好的参观体验，不妨于平日参观展览，或提早购买周末早上入场门票，避开下午人流高峰时段。



今年西九与猫结下不解之缘，继大受欢迎的埃及法老猫最近空降本港9个港铁站及港铁商场外，经典音乐剧《CATS》将于8月6日起在戏曲中心大剧院上演超过30场。这出以不同造型的猫为主角的世界级制作，于1981年在伦敦首演，40多年来历久不衰，至今已到过超过50个国家/地区巡演，这次香港站巡演势必为观众带来一场视听歌舞盛宴，令人期待。



有见不少市民选择离港消费，政府及社会各界近期积极推动「票尾经济」，我和团队亦不断思考如何发挥西九结合文化艺术与特色活动的优势，吸引市民留港消费。西九自年初起推出一系列「票尾」优惠，并会在今个暑假加大力度－－持有西九2所博物馆的入场门票或指定表演艺术节目或指定活动票尾的访客，可于同一月份内在西九园区的餐厅、商店与停车场专享优惠。此外，西九的合作票务平台亦推出限定礼遇－－持有M+入场门票可获赠免费西九渡轮单程船票。从欣赏精彩展览及表演艺术节目，到乘搭渡轮饱览维港景致，再在园区享受中西美食，目的是为访客打造丰富多元的文化消闲体验。



除了联乘西九的场地和商户外，我们亦探讨与其他本地旅游景点、餐饮行业与零售商户合作，以票尾优惠串连文化艺术、体育赛事、餐饮和零售体验，鼓励市民留港消费，同时吸引更多海内外旅客访港。当「西九文化票务」今年下半年开通后，我们将具备更好条件推动文体旅跨界合作，进一步释放盛事经济的潜力。



冯程淑仪