潘雄威 - 乳齿松动 仍可用隐形牙箍？ | 乳齿童时

以前箍牙大多数都是箍恒齿，并且一般在初中才开始箍，用金属托槽加钢线，全时间固定在牙齿上，直至完成治疗。今天很多乳齿尚未全部脱落的小学生已经佩戴透明牙箍，还手势纯熟地将牙箍戴上除下。欢迎来到这个儿童早期隐形牙箍新时代！



隐形牙箍是两位史丹福大学工商管理硕士学生于1997年开发，并在两年后正式推出市场。十多年前开始普及的口腔数码扫描机，间接使隐形牙箍治疗大行其道，并革命性改变了早期介入式牙齿矫正的模式。



或许对牙科业界来说这是一个商业契机，以满足心急为孩子箍牙的家长。然而，不要将「需求」盖过「需要」，偏离以科学根据为基础的治疗，难为了小朋友！



我也是两个孩子的父亲，很明白家长担心会错过治疗的黄金时期。随着这项数码技术迅速扩展，家长们正面临一个关键选择，就是应否在「混合牙列期」（乳牙和恒牙并存的儿童时期）开始箍牙。



隐形牙箍的设计概念是利用稳定的牙齿作为支撑，去推动而矫正排列不当的牙齿。乳齿正正就是在小学阶段开始松动和脱落，让恒齿长出。乳齿若松动，就不能作支撑，更不可以被推动。恒齿长出来的过程也会为隐形牙箍带来挑战。



简单来说，小朋友口里有松动的乳齿，不是绝对不可以进行隐形牙箍治疗，只是不能以它为支撑。隐形牙箍不会黏贴在牙齿上，只是靠所谓「倒凹」来固定，松动的乳齿必须不受压，就算在治疗期间脱落都不应影响整个疗程。



话虽如此，对于决定选择以隐形牙箍作早期牙齿矫正的家长来说，要明白隐形牙箍的限制和适当使用方法，找一个有经验、好名声，以及受过相关专业训练的牙科医生。最后，要清楚了解早期箍牙的必要性及目的，免得将不需要的治疗加在小朋友身上。



潘雄威