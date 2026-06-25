KellyChu - 结合实景与手绘动画 展现音乐人Tobias Rahim经历 长和旗下「3丹麦」获国际营销大奖双殊荣 | Executive日记

无论AI点样厉害，出色嘅作品始终来自人类嘅创意。近日，长江和记实业旗下欧洲电讯品牌「3丹麦」，获国际知名行销奖项The Drum Awards颁发双重殊荣，获最佳创意银奖及最佳媒介铜奖。佢哋以电影水准制作长达2分钟嘅宣传影片，不但亲赴冰海、沙漠等极地实景拍摄，更融合手绘动画，呈现丹麦音乐人Tobias Rahim与儿子嘅真实经历——无论身在何方，父子间也能在电话中相见；即使在巡回音乐会途中，父亲也不会错过孩子嘅睡前说故事时间。影片成功引起广泛关注，深入人心。



除咗制作上嘅创意和用心，呢个广告企划嘅发布方式同样别树一格，当在电影院优先播放嘅时候，已经迅速引起广泛关注，深入人心。该影片记忆度高达98%，为650个丹麦测试广告中最高。其后该广告亦透过多个渠道扩大触及面，成功吸引大众目光，触及率约达300万人，相当于丹麦人口约一半。企划进一步加强咗「3丹麦」品牌正面印象，相较过去五年平均提升53%。



The Drum Awards系全球大型跨领域行销奖项之一，涵盖广告、数码、社交媒体、公共关系等多个范畴。该奖项以其专业评审制度见称，由85人组成嘅评审团份量十足，由来自多个国际品牌及业界市场与创意高层组成，确保评选结果具备高度业界公信力。



KellyChu