KellyChu - 公益金便服日筹善款破1600万 全数收益不扣除开支拨捐弱势 | Executive日记

公益金便服日Kelly读书时已有参加，活动一直以来深受社会欢迎。香港公益金指，2025公益金便服日得到超过24万名来自近800间工商机构、政府部门及教育机构嘅学生和上班族支持，共筹得善款超过1600万港元。筹得善款不会扣除任何开支，全数拨捐公益金资助之逾160间社会福利会员机构，为有需要人士提供多元及适切社福服务。



为表扬筹款成绩卓越嘅学校及机构，公益金喺本月4日举行公益金便服日支票递交仪式及颁奖礼。其中由九龙仓集团获得「最高筹款机构」，系该集团继2023/2024筹募年度后再度获得这项殊荣。维多利亚教育机构及香港上海汇丰银行有限公司分别荣膺最高筹款机构第2名及第3名。政府部门组别最高筹款奖得主为香港消防处，教育机构组别则由维多利亚教育机构夺魁。



公益金便服日自1993年首办以来，深受各界人士欢迎，累积超过1180万人次参加，累计善款总额逾5亿7千万港元。香港人真系爱心爆棚，小妹亦希望咁有意义嘅活动可以继续举办落去，让社会上有需要嘅人得到支援。



KellyChu