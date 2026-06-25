Cally - 中华文化节2026：《多彩华艺》演艺嘉年华 6.28新都会广场 | 商界讲呢啲

周末安排亲子活动系咪好费心思呢？想小朋友寓学习于娱乐，不如带佢哋感受下中华文化气息！今个星期日下昼两点，康文署将会喺新都会广场L3楼中庭举办《多彩华艺》演艺嘉年华。今次活动贯彻「走进社区、与众同乐，共赏多元中华文化」嘅理念，带嚟精彩嘅舞台节目选段同非遗表演艺术，同大家近距离接触。活动免费入场，绝对系亲子同乐嘅不二之选。



今次嘉年华仲邀请咗黄晖木偶皮影有限公司，带嚟小杖头木偶戏《西游记 — 火焰山》，以及提线木偶和掌中木偶戏《马骝也疯狂》，演员亦会同观众互动。



钟意音乐嘅朋友，现场亦有充满民族特色嘅马头琴表演，仲可以欣赏康文署音乐事务处带来嘅精彩中乐演出。而江苏省演艺集团昆剧院会上演经典嘅昆剧折子戏《牡丹亭．游园惊梦》。当然唔少得舞蹈表演啦，《霓彩华韵》以一场寻根之旅跨越非遗与创新科技，嘉年华当日精选咗两段由童梦舞蹈学院同末未舞蹈剧场演出嘅选段，结合传统剪纸艺术同现代光影科技，展现传统与现代交织嘅火花。



同场设有中华文化节2026巡回展览，加深公众对活动嘅认识。各位爸爸妈妈，记得预留时间带小朋友去新都会广场体验中华文化艺术嘅魅力啦！

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日期：6月28日（日）下午2时



地点：新都会广场L3楼中庭

