Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

缪江霞 - 调护内外助化解 中医防治乳腺增生/乳腺囊肿 - 中大说中医

中大说中医
中大说中医
香港中文大学中医学院
1小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

乳腺增生、乳腺囊肿是香港成年女性高发的乳房良性疾病，经期乳房胀痛、摸到硬块结节是典型症状，给不少女性带来身心困扰。中医对这类妇科疾病，有全方位的防治方案。

　　中医将乳腺增生、乳腺囊肿这类病症归为「乳癖」范畴，认为核心病机与肝气郁结、痰瘀阻滞、冲任失调密切相关，都市女性压力大、情绪焦虑、作息紊乱，更是加重病情的主要诱因。

　　单纯性乳腺增生、乳腺囊肿属于良性病变，并非癌前病变，绝大多数情况下不会直接发展为乳腺癌，毋须过度恐慌，但需警惕不典型增生等特殊情况，做好甄别与定期监测。中医通过中药、针灸、食疗、生活调养多方面调理，能有效缓解不适、改善体质，减少病症反复。

　　从中医机理来看，女子乳房循行肝经，肝主疏泄、调节情绪与气血运行。长期压力大、抑郁烦闷、熬夜劳累，会导致肝气不畅，气机郁滞进而引发痰浊、瘀血凝滞，堵塞乳络，形成胀痛、结节与囊肿，症状多在经期、情绪波动时加重。调理核心以疏肝理气、化痰散结、调和气血为主，兼顾身心同调。

药疗针灸内外同调

　　中药调理讲究辨证施治，针对性改善体质。肝郁气滞者，多见乳房胀痛随情绪起伏，常用柴胡、郁金、香附等药材疏肝解郁；痰瘀互结者，乳房肿块质地偏韧，搭配夏枯草、浙贝母、当归等，化瘀散结、疏通乳络；冲任失调者，伴月经不调、腰膝酸软，以枸杞、山药、熟地等调养肝肾。

　　除中药内服外，针灸是改善乳腺良性疾病的有效外治法。通过针刺膻中、乳根、太冲、期门、足三里等穴位，疏通胸部经络、疏肝理气、调和气血，快速缓解经期乳房胀痛，缩小增生结节与囊肿，改善乳房疼痛症状。每周1至2次针灸，配合中药调理，效果更为显著，适合症状明显、胀痛反复的人群。

日常作息饮食宜忌

　　日常食疗以清淡平和为原则，避开辛辣油腻、高脂甜食、浓茶咖啡及温补燥热食材。日常可泡玫瑰花陈皮茶，疏肝理气、舒缓压力；海带瘦肉汤、冬瓜薏米汤，软坚化痰、利湿散结；山药枸杞粥健脾养肝，温和调理体质，日常食用可辅助改善症状。

　　情绪管理是乳腺养护的关键。中医讲「百病生于气」，肝气条达则乳络通畅。长期焦虑、易怒、压抑，会直接加重肝气郁结，导致病症反复发作。日常要学会释放压力，多与人沟通、培养兴趣爱好，保持心情舒畅。

　　作息与日常养生同样不可忽视。熬夜最伤肝血，建议每晚11点前入睡，保证充足睡眠；坚持散步、瑜伽、八段锦等温和运动，促进气血循环；闲暇时按揉膻中、太冲穴，每次3-5分钟，宽胸疏肝，居家就能简单养护。

香港中文大学中医学院
专业应用副教授
持续进修部主任
缪江霞博士
 

内服中药如夏枯草、浙贝母等及辅以针灸，有助疏通乳络。
内服中药如夏枯草、浙贝母等及辅以针灸，有助疏通乳络。
饮食上忌高脂甜食及燥热食物，闲暇时可作穴位按摩如按揉太冲穴。
饮食上忌高脂甜食及燥热食物，闲暇时可作穴位按摩如按揉太冲穴。
通过中药、食疗等多方面的调理，减少病情反复。
通过中药、食疗等多方面的调理，减少病情反复。
缪江霞博士
缪江霞博士
最Hit
00:36
中环内地男女出示假文件 要求转账港币500亿 银行报警拉人
突发
8小時前
煤气8月起加价4.4%！4类人享煤气费半价 兼免费维修炉具 长者、基层均可申请
01:14
煤气费8月起加4.4%！4类人可享半价 兼免费维修炉具 长者、基层均可申请
生活百科
2026-06-22 19:35 HKT
星岛申诉王｜港女旺角餐厅遇硬闯半裸走光 恶男拒道歉反发难图「郁手」
申诉热话
8小時前
南韩总统李在明下令彻查有女消防员被迫陪酒后跳楼身亡事件。法新社
01:13
南韩女消防员被迫陪酒后跳楼亡 总统李在明震怒下令彻查
即时国际
14小時前
「虾头旧爱」邵子风新田直播食饭 遭光头YouTuber拳殴致满面血 警拘一男涉袭击
01:00
「虾头旧爱」邵子风新田直播食饭 遭光头YouTuber拳殴致满面血 警拘一男涉袭击
突发
10小時前
连锁快餐店斩料加餸 $38起叹红烧猪手／盐焗鸡 一连三日4pm起有售
连锁快餐店斩料加餸 $38起叹红烧猪手／盐焗鸡 一连三日4pm起有售
饮食
12小時前
公屋新闸难倒长者 房署承诺派员上门调校 住户曾「地拖棍」改装自救｜Juicy叮
公屋新闸难倒长者 房署承诺派员上门调校 住户曾「地拖棍」改装自救｜Juicy叮
时事热话
6小時前
堕海男子由水警救起，送院抢救后不治。蔡楚辉摄
中区海滨长廊71岁韩籍男堕海 两警员跳海救人 惜送院不治
突发
2026-06-21 08:03 HKT
六合彩︱头奖$1400万今晚搅珠 即刻入嚟对冧巴！
社会
6小時前
捐出剩余药物即赚易赏钱积分！屈臣氏全港药余回收计划7月升级 全港逾75个回收点收集食剩/过期药
捐出剩余药物即赚易赏钱积分！屈臣氏全港药余回收计划7月升级 全港逾75个回收点收集食剩/过期药
生活百科
10小時前
更多文章
毕龙腾 - 再忙也要深呼吸 一呼一吸养根本强化体质 | 中大说中医
中医学博大精深、源远流长，针对强身健体方面，不止限于利用中药材、针灸、推拿等调理方法，而且有的更非常简易及生活化，例如单是通过微调呼吸的过程，已可收养生抗病的佳效。 文：毕龙腾　图：资料图片 忙里偷闲简易养生 　　现代人忙得不可开交，许多患者感叹连看病都没时间，每天忙到连二十分钟运动的时间都挤不出，身体一天天耗损。然而，有一件事您再忙也无法停止——呼吸。人可以一天不吃饭、不喝水，
2026-06-11 02:00 HKT
中大说中医