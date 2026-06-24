李居明 - 找好外佣好员工 「六月诀」快而准 | 李居明大师会客室

经常收到读者提问，问家里的工人姐姐又驳嘴又偷懒，换了几个都不合心水，点算好？今日就教大家一套快而准的工人姐姐风水学，用最简单的方法为你找个好帮手！



第一步就是「六月诀」。只要查一查外佣的出世月份，同女主人的出生月份相距六个月，就最为理想！举个例：女主人是西历十月出生，加六个月或减六个月，即是西历四月份出生的外佣就最为理想。不用理会生肖，但必须以女主人的出生月份为依据，而不是男主人。这样的外佣能与女主人和谐相处，不会生出很多麻烦事。用「六月诀」找好员工也是万试万灵！



谨记，工人房或员工一定不可安排在西北方。西北方是乾卦，代表男主人、代表当权者，下属若入主西北干位，必定不会听从雇主的指令。西南角则代表女主人，会抢了女主人的位置，两个方位皆要注意，避免下属拥有控制权及话事权。切忌切忌！



现在很多家庭都由工人姐姐全权煮饭掌厨，但女主人无论多忙碌，也一定要抽时间亲自入厨房。时不时开一开火，哪怕只是简简单单煮个公仔面。厨房的炉灶代表女主人，由太太控制灶上的火，代表太太的权威，由你管住老公。



最后要提醒各位太太一个现代家庭的风水陷阱。长年累月由工人姐姐全权掌厨，其实是代表夫妻感情、性关系都会减分和出现疏离。太太们，想跟老公保持甜蜜，偶尔还是要亲自下厨，有炉火才有男阳之气！才得老公的宠爱！



还有一个很灵验的厨房风水：厨房不能有两个灶头！男主人会有两位太太。通常是灶头后面的墙面贴了一块铝片，因为擦得太干净造成反光，一个灶反射变成了两个灶！好心做坏事。作为玄学专栏，我为大家提供玄学的灵验密码去解决生活上的疑难，不妨一试。



香港著名风水术数名师。近年因承租新光戏院及撰写兼制作新派粤剧为人注目。八年间已上演了三十多套原创作品。过去两年开始拍摄玄学纪录片。



李居明