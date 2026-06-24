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张诺 - 北欧仲夏节 | 任意行

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张诺
1小時前
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生活 专栏
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　　上周六去到瑞典南部城市马尔默（Malmö），才刚走出中央车站，就感到一股不寻常的寂静。大街上，大部分店舖和餐厅都没有营业，行人稀疏，整座城市像被按下了暂停键。原来当日是仲夏日（Midsummer），是当地最受重视的公众假期。

　　拿出手机看，社交媒体上弹出瑞典各地庆祝仲夏日的活动盛况。人们戴着花环，在郊外围着五月柱跳舞，与我眼前空荡荡的城市街景形成强烈对比。

　　这也难怪，北欧的冬天太长、太黑、太冷。一年之中，真正能让人享受阳光的日子寥寥可数。因此，只要阳光普照，公园的草地就坐满晒日光浴的人。

　　仲夏日通常在每年6月19日至25日之间的星期六庆祝，是北欧白昼最长的一天。在瑞典北部的北极圈内，这一天太阳根本不落山。对于挨过了漫长黑暗冬季的北欧人来说，这一天象征着生命、光明和丰收，其重要程度甚至比圣诞节有过之而无不及。

　　瑞典的仲夏庆祝活动，核心是那根象征繁衍的五月柱（Maypole）。人们会用桦树枝叶和野花装饰柱子，然后竖立在空地上，男女老幼围着它跳起传统的「青蛙舞」。

　　丹麦的仲夏夜（Sankt Hans Aften）订于每年6月23日。这项传统结合了异教与基督教文化，象征迎向光明。他们会在海岸边点起巨型篝火，上面放着象征女巫的稻草人，寓意驱除邪恶。挪威人也点篝火，但规模通常较小，更像家庭聚会。

　　至于餐桌，必定少不了腌鲱鱼、新薯配莳萝、酸忌廉和细香葱，佐以冰冻的啤酒和烈酒，甜点是新鲜草莓忌廉蛋糕。边吃边唱饮酒歌，气氛热闹得像没有明天，因为夏天确实稍纵即逝。

张诺

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