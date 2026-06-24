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KellyChu - 邓炳强忆《猎鹰》燃点警察梦 发文勉毕业生勿怕失败及蚀抵 | Executive日记

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KellyChu
1小時前
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生活 专栏
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　　「当年就系睇咗呢出剧集，燃点咗我嘅警察梦！」保安局局长邓炳强见六月毕业季来临，忆起自己当年都系靠一份坚持而改写人生。佢近日深夜加班时，偶然喺电视重播见到由刘德华主演嘅经典剧集《猎鹰》，一幕幕画面勾起佢嘅回忆，亦驱使佢特别向即将毕业嘅同学送上最真挚嘅鼓励：只要立志前行，成功之路就在眼前。

　　邓炳强喺社交平台发文，娓娓道来当年就系被剧中维护法纪嘅热血所感动，毕业后毫不犹豫投考帮办，最终梦想成真。佢以自身经历勉励年轻人，要为自己立定志向，坚持梦想、努力不懈，更语重心长咁话：「唔好怕蚀抵，唔好惊失败，成功嘅路就喺你面前。」佢特别呼吁，如果大家胸怀大志、心存正义，渴望造福社会，非常鼓励投身纪律部队，成为守护家国嘅一分子。邓局长「理想成真」嘅故事，正好话畀大家知，一个人只要肯立志，哪怕只系一个念头，都足以改变人生轨迹。

KellyChu

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