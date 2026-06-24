KellyChu - 暑假8个特定晚上 饱览大屿景色 昂坪360缆车夜航 复刻缤纷霓虹街景 | Executive日记

呢个暑假同昂坪360度过一个仲夏之夜。昂坪360为庆祝20岁生日，推出期间限定嘅缆车夜航体验，访客可以喺呢个暑假8个指定嘅周六日晚上，搭乘装饰有霓虹灯主题图案嘅「夜光缆车」，沿途俯瞰大屿山一带夜景。入夜后，昂坪市集会摇身一变，成为怀旧霓虹灯主题大道，重现香港80年代霓虹招牌林立嘅街景；市集仲会举行夜间音乐会，邀请多位本地人气歌手及组合献唱，等大家喺山上听一场别具一格嘅音乐会。



缆车夜航体验将会喺7月24日、25日，以及8月1日、2日、8日、9日、15日及16日，总共8日嘅晚上举行。访客在夜幕低垂之际，乘坐缆车俯瞰大屿山夜景、香港国际机场嘅璀璨灯光、港珠澳大桥嘅迷人景色，同埋天坛大佛嘅夜间亮灯，感受与日间截然不同嘅静谧与浪漫。



昂坪360更首次为全线108架缆车换上主题新装，超过80架缆车会披上昂坪360主题霓虹灯主题图案，每位夜间乘客会获得一支紫外光电筒，只要喺车厢入面开启电筒，就可以欣赏到唔同嘅夜光图案。其余24架缆车与本地及国际品牌联乘，例如美心集团、恒基兆业地产集团和西九文化区等，打造出独一无二嘅品牌主题缆车。



喺昂坪市集，宾客唔单止可以欣赏到昔日老香港霓虹招牌林立嘅街道景色，仲可以喺星空下听一场音乐会，同时市集嘅餐厅同商店亦会喺夜间营业。另外，昂坪市集特设3个复古情怀打卡位，分别以麻将、茶餐厅和港铁车站为主题，等宾客可以影低充满香港特色嘅相片，留住属于昂坪360二十周年嘅独特回忆。



KellyChu



昂坪360推出缆车夜航体验，于7月24日起共8个指定晚上推出。