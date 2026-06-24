李纯恩 - 虾爆鳝面 | 好好过日子

老友在养和医院做了个小手术，我跟大婆去探望。探完病出来在跑马地觅食，经过「杭州酒家」，想起虾爆鳝面，便推门而入。老板大厨吴师傅正好跟他父亲老吴师傅和朋友在店里吃饭，老吴师傅是杭州杭帮菜的老师傅，徒弟遍杭州，今年九十一岁，精神奕奕，外表比实际年龄看起来起码少了十五岁。十几年前我去杭州拍旅游饮食节目，老吴师傅跟杭州的饮食界朋友们打了招呼，对节目拍摄帮了大忙。



寒暄过后，小吴师傅问我想吃点什么，我说想吃的东西很多，但最想的还是虾爆鳝面。于是叫了一个有酱鸭、素鹅、糟鸡、熏鱼和凉拌马兰头的五福拼盘，再跟大婆一人一碗虾爆鳝面，一顿午饭吃得非常舒服。



前两月在杭州旅行，本来想着去「奎元馆」吃虾爆鳝面，但安排的节目太多，结果没去成。倒是有一天在西湖边闲逛，走到西泠印社附近，进了「楼外楼」，许多朋友说这家饭店的出品已今不如昔，但这天叫了一碗虾爆鳝面，一碗片儿川，再加一客时鲜油焖春笋，面对桃红柳绿的烟雨西湖，吃得津津有味。



杭州面最出名的就是这两碗，虾爆鳝面是爆鳝加虾仁，片儿川是雪菜笋片肉丝，两碗面除了浇头材料，面汤也特别讲究，一碗面好不好吃，面汤是成败关键。这两碗面都好吃，但一定要选，我会选虾爆鳝面，因为这碗面面汤味道特别浓郁。以往到杭州去帮衬「奎元馆」，为的就是这一口爆鳝虾仁与浓醇面汤融为一体的鲜美，吃完真会惦念。



李纯恩