小董 - 中暑之道 | 轻松养生

小董十天内中了两次暑，这个天气实在太炎热了，许多读者留言问，为甚么室内也会中暑，今天为大家解说！



中医认为，暑为阳邪，其性炎热，易耗气伤津。夏季高温环境下，人体若正气不足，或调摄失宜，便易感受暑邪而发为中暑。然而，中医处理中暑并非千篇一律，首要之务在于辨别「阳暑」与「阴暑」，二者成因、证候及治法迥异，必须审证求因，方能药到病除。



所谓阳暑，多因盛夏时节于烈日下长时间暴晒或重体力劳动所致，其症状与西医之热射病相似，常见高热烦渴、大汗淋漓、面红目赤、心烦气躁，甚至神昏谵语。此乃暑热炽盛，伤津耗气之实热证。处理阳暑，当以清热解暑、益气生津为大法。一旦察觉不适，应立即将患者移至阴凉通风之处，解开衣襟，以湿毛巾擦拭额颈及四肢以助降温，并嘱其少量多次饮用温凉的淡盐水，以补充流失之津液。若症状较轻，可选用白虎汤或清暑益气汤加减，以石膏、知母清泻肺胃之热，配以西洋参、麦冬益气养阴。若见高热神昏，则为危候，务必争分夺秒送医急救，途中可按医嘱予安宫牛黄丸以清心开窍，亦可掐按人中、合谷等穴以醒神苏厥。



另一类常见的阴暑，则多因现代人贪凉饮冷所致，例如久处空调过冷之室内、夜卧露宿，或恣食冰镇饮料、生冷瓜果，致使风寒湿邪乘虚侵袭肌表，暑热内伏不得外达。其症状反见畏寒无汗、头身困重、胸闷恶心、腹痛腹泻，此乃外感寒湿、内伤生冷之寒湿证。处理阴暑，切忌冰敷或再进冷饮，当以散寒解表、化湿和中为要。首选藿香正气水（或胶囊），其内含藿香、紫苏、白芷等芳香化湿之品，能外散风寒、内化湿滞。同时，可饮用热姜汤或紫苏叶水，促使微微发汗，以驱散肌表之寒邪。若配合艾灸中脘、足三里等穴，能温中健脾、和胃止呕，效果更佳。



暑热虽酷，若能明其理、慎其行，自可安然度夏。



学贯中西的大爱中医师博士

小董