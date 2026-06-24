Cally - Hair Volume皇牌生发片 获生发效果用家实证 性价比高 | 商界讲呢啲
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千祈唔好睇少嚟自瑞典嘅New Nordic皇牌生发片，佢曾经赢取很多国家嘅大奖，比如2019年丹麦美容大奖、2022年英国M&H奖、2024年美国Delicious Living Awards有味生活奖外，喺香港亦先后拎过头条大奖同亚洲食疗大奖𠻹。
拎咁多奖唔系无原因嘅，佢喺瑞典GMP工厂生产，采用北欧简约风格，泡罩独立包装既方便又卫生。生发片蕴含9大营养成份，包括苹果嘅原花青素B2、小米嘅粟素、问荆嘅天然硅元素、两种氨基酸、三种矿物质及生物素，有助减少脱发，长出新发。佢仲曾经喺法国BIO-EC机构进行盲测，服用两个月后，头发变粗脱发减少；四个月后，再次确认效果无误，仲有用家反映头发变得更靓。
生发片喺屈臣氏门店及网店有售，依家仲推出买二送一优惠，每盒可足够使用一个月。官网选购仲享有全港免运费。
网站：https://newnordic.hk/
Facebook：https://www.facebook.com/newnordichk
Instagram：https://www.instagram.com/newnordichongkong/
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