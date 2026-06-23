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KellyChu - 电磁炉重现经典粤菜 减碳排放逾两成 中电烹饪赛 示范低碳生活新「煮」意 | Executive日记

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KellyChu
3小時前
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生活 专栏
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作为本港主要电力供应商之一嘅中电，一直积极向市民推广实践低碳生活，近日更举办「承传经典 × 创出零碳新煮意」煮食比赛，示范近乎零碳嘅未来烹调模式。活动参赛者来自不同背景，包括年轻人、长者、家庭主妇、亲子组合及专业营养师，佢哋一齐展现低碳煮食如何可以融入日常生活，值得大家学习。

　　今次活动系全港首个以零碳能源为主题嘅煮食赛事，透过结合太阳能发电、电池储能和电磁炉，让参赛者使用全电煮食，重新演绎经典粤菜，凸显电能煮食在节能减碳及推动低碳生活方面嘅优势。

　　中华电力客户成功及体验高级总监刘丽娜指出，相比传统气体炉约五成嘅能源效率，电磁炉嘅能源效率一般可达约八成，不但更能善用能源，减低能源费，亦可减少超过两成碳排放，并有助改善室内空气质素，让低碳煮食成为兼具健康、环保与品味嘅生活新选择。

　　担任活动主礼嘉宾嘅机电工程署署长潘国英表示，机电署一直严守香港电器安全标准和推广一级能源效益电器，以安全、节能、绿色科技作为目标和愿景，并继续联同中电推动零碳生活走进市民家中，共建宜居绿色城市。

KellyChu

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