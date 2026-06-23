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林静 - 鲜牛腩好滋味 | 红棉树下

红棉树下
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林静
3小時前
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生活 专栏
內容

　　今时今日，食肆林立，未开门而人龙先至，堪称凤毛麟角。隐于北角英皇道一隅的道生面馆，单凭一碗清汤牛腩面，竟能教人甘心守候，待其启市，魔力如斯。

　　一早便来排队，静待面馆午前开市，终于一尝那城中传颂已久的清汤牛腩，一口咬下，满腔尽是幸福流转。

　　众多部位中，以崩沙腩与爽腩最为矜贵，亦是老饕争逐的目标。爽腩肌理奇巧，肉边横亘一层薄膜，状若花胶，入口既软腍，又带些许咬劲；崩沙腩则是瘦肉边上缀着一圈莹白脂膏，脂香与牛味浓得化不开。坑腩产量较丰，每一啖都透着牛肉的鲜甜；蝴蝶腩与小牛排，亦各具风华，毫不逊色。汤底以药材与牛骨长时间熬炼，清澈见底，却蕴藏醇和清鲜，一啜入魂，教人难忘。

　　店主Jonathan选用即日屠宰的新鲜骟牯牛，而香港每日仅屠宰十余头，换算下来，全城一天只得十来幅新鲜牛腩，再分派到港九新界十数家牛腩店，真可谓僧多粥少。他每日获配两、三幅，而每幅之中，爽腩与崩沙腩仅够做出五、六碗汤粉面，何其矜贵。馋嘴之人，唯有清晨守候，先到先得。他说道：「我实无刻意限售之意，更非存心制造排队景象，实在是食材供应有限，还望大家多多见谅。」

　　席间另有惊喜：这里的伊面煮得恰到好处，丝毫不糊不胀，略带嚼劲，正好挂住醇美牛汤汁，甚是可口。下回若是缘悭崩沙腩，来一碗清汤伊面，那份静好圆满，已然足矣。

林静

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2026-06-22 02:00 HKT
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