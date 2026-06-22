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林静 - 共鸣之午 | 红棉树下

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林静
6小時前
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生活 专栏
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　　这个下午（6月13日），香港大会堂音乐厅的天花板之下，一场关于「共鸣」的盛宴正在上演。

　　一支小提琴，一个乐团，与满座屏息的观众，在空气中交织出无形的网。大家聆听的是贝多芬的D大调小提琴协奏曲，作品61。这部完成于1806年的巨作，被誉为「小提琴协奏曲之王」，是贝多芬唯一的小提琴协奏曲，也是四大小提琴协奏曲之首。当年由弗朗茨．克莱门特在维也纳首演，如今却在Josef Špaček的琴弓下，重新苏醒。

　　第一乐章中，那些炫技的华彩独奏固然惊人，但真正令我悸动的，是第二乐章中恍似舞曲的一小节。在那里，琴音不再是竞技，而成了呼吸。每一次，当那几个音符在空气中颤动，我都为之陶醉。在Špaček的拉奏下，琴鸣如缕，细腻且充满张力，让这个午后的音乐会赢得全场如雷掌声。

　　随后，指挥家Anja Bihlmaier带领香港管弦乐团，以雷霆万钧之势奏响贝多芬C小调第五号交响曲，作品67。这首别号《命运》的杰作，以著名的「短-短-短-长」四音符动机开场－－据说那是命运在敲门。这是我现场听过的最佳演绎之一。香港大会堂音乐厅的极佳音效，将乐团的每一个声部都包裹在共鸣之中。当那如史诗般的音符在厅内回荡，全场沸腾，无一不为之动容。Bravo！

　　在掌声与欢呼中，Bihlmaier发言，形容港乐十分出色，希望大家继续支持。这番话令港乐成员感到鼓舞，也让我们这群听众，为自己拥有一支如此优秀的交响乐团而深感自豪。因为这不只是演奏，而是我们与贝多芬跨越两世纪的共鸣之约。

林静

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