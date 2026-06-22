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李纯恩 - 知道我穷 | 好好过日子

好好过日子
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李纯恩
6小時前
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生活 专栏
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　　人在外地旅行，香港电话不断打来。认识的朋友现在都在用社交网络的通话软件了，来电也都有显示，知道是谁打来。反而继续用电讯公司线路打来的，多是不相干的电话。还好手机装了「whoscall」软件，不相干的电话也有显示。这些一天不知打来多少次的电话，来电显示为「推销」、「身体检查」、「假冒银行」、「财务借贷」等。其中「财务借贷」最积极，每天都会收到四至五次，不管你是在香港还是外地。

　　这天就是跟朋友在外地旅行，我的手机过一会就响一响，一响我就按掉。朋友见了有些狐疑，以为我有甚么暧昧电话不方便当着他们的面讲，其中有个八卦的就在每次电话响的时候，站在我身旁斜眼瞄一瞄，瞄到两次，都是「财务借贷」，眼神便更加狐疑起来。

　　其实我看见他在瞄我的手机，干脆就大声说，唉，这财务公司真是神通广大，他们一定知道我经济情况差，等钱花，才这么积极天天想借钱给我。我那位八卦朋友来自欧洲小国，在那种地方生活久了，世道艰险的防范能力很低，听我一说，信以为真，在余下的旅途中恨不得餐餐帮我付饭钱。

　　这就是为人谦虚不充大头的好处。反之，如果是个爱充大头的家伙，被人看见手机上左一个「财务借贷」右一个「财务借贷」，不知会不会有百辞莫辩的尴尬，说不定要更加虚张声势了。

　　大陆的推销电话也一样积极追魂。有一次在上海，手机插了大陆电话卡，推销、诈骗电话一天不知要接多少次。后来只要电话一响就讲英文，这招很灵，大多数来电一听就收线。但有一次，对方一拿起电话就推销楼盘，我故技重施：「English please！」不料对方听了毫不退缩：「哦，英格利须呀，这个英格利须我会呀！你听我说呀，我们这个项目非常难得呀，房子价格非常划算－－」我忍不住大笑，用中文跟他说了一句「你辛苦啦！」才挂掉电话。

李纯恩

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2026-06-17 02:00 HKT
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