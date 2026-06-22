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KellyChu - 跑马地高端酒店式长者公寓 主打「医社合一」 护老新启示 | Executive日记

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KellyChu
6小時前
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生活 专栏
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香港步入高龄化社会，长者照护设施需求殷切。其中，位于跑马地三育中学旧址嘅高端长者公寓曦芸居，为60岁或以上长者提供崭新居家安老服务，为行业发展带来启示。

　　曦芸居系其士集团与基督复临安息日会港澳区会合作发展嘅高级酒店式长者公寓，提供「医社合一」一站式服务，共有168个单位。项目首创以会员制方式，透过购买价值约700万至1800万债券认购单位，才能获得居住权，月费约5.5万元起。

　　曦芸居以持续照顾退休社区（Continuing Care Retirement Commmunity）理念为基础，按住户不同阶段嘅健康状况和需要提供一站式服务。「独立自住型单位」目标客源为行动自如但需要少许协助嘅长者；「生活协助型单位」服务需要在日常起居、护理或照顾时获得协助嘅长者；「认知照顾型单位」对象则喺认知障碍症或其他记忆相关问题上，需要特别护理嘅长者。

　　院方会安排医护人员定期为住户检查身体，每个单位亦都配有AI机械人，可按需要为住户测量血压、叫餐，甚至召唤护士站急救等，房内并设有多个平安钟，以便不时之需。跨专业团队成员包括老人科专科医生、家庭医学专科医生、物理治疗师、护士、营养师等。

　　曦芸居还自设康健中心，设置包括「水中跑步机」等高端康复器材，可按住户实际情况度身订造个人化照顾计划。另有中餐厅、空中花园、美发室、泳池和健身室等休闲设施。部分单位更可望快活谷马场景观。

　　如此一站式服务嘅长者公寓，既能照顾老友记日常生活所需，亦能为佢哋提供充实、健康嘅退休生活。

KellyChu
 

曦芸居按住户不同阶段的健康状况和需要提供一站式服务。
曦芸居按住户不同阶段的健康状况和需要提供一站式服务。
康健中心设有包括「水中跑步机」等高端康复器材。
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