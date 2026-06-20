叶澍堃 - 百食不厌的 杜Sir星级私房菜 | 叶Sir食经

佛诞跟谦谦和王百亿一早驱车入西贡，为的是跟杜Sir Johnny开四人会议，是日谦谦状态大勇，十三么、呖咕呖咕、清一色和对对糊全部食齐，大杀三方，赢到开巷。午餐食的是潮州粥，小菜几款，分别是杜太用萝卜仔、三色椒、豆干和肉碎做的椒酱肉，芥兰粒榄菜炒肉碎、姜丝煎马友咸鱼和香煎白鲳鱼，全部是佐粥佳品。此外，还有台山炒米粉，米粉用虾干、葱蒜和猪油渣炒得香口惹味，跟余均益辣酱食一流，脆卜卜的猪油渣是我小时常食之物，香脆无比，一食难停。



下午茶饮的是大导从日本买回来的云呢拿味咖啡和国内名牌9号英德红茶，饼食是西贡出名的巨型菠萝包和蛋挞，加碟杂果，比大酒店下午茶餐更合我口味。



晚饭一如以往，菜式甚多，全部是杜家拿手好菜，首先食蒜蓉冬菜炒青豆角，清新爽口，太座食过不停。继续食蒸白沙蚬和白灼花螺，白沙蚬充满海水鲜味，花螺爽滑鲜甜，蘸海鲜酱食甚佳，有种当年在沙田西林路食东风螺和炒蚬的感觉！下一道菜是烧油甘鱼鱼鲛，大大块的鱼鲛烤得香气扑鼻，加些干葱酱汁，滋味一流。跟着食日本汁蒸鲜鲍鱼和荷叶蒸鸡，都是杜家新菜，鲜鸡吸取了荷叶香气，味道不错，佐饭甚佳。是夜我们一家最爱的是春菜排骨，春菜是杜Sir从九龙城街市买来，用鸡和排骨熬的高汤把春菜和排骨煮得腍甜无比，食完即时安哥！另一款汤菜是胡椒苦瓜咸酸菜排骨汤，清热去火，最适合我等麻将书友！压轴出场是杜家名菜番茄煮牛筋腩，用大量番茄、西芹、椰菜、红萝卜和薯仔跟崩沙腩煮得腍甜鲜香，也是我们家中常做之菜，跟1996年拉菲红酒和1982年Ducru Beaucaillou红酒同样是一流配搭。



甜品一大堆，包括多款啫喱、雪糕、雪条和北角买回来的斑兰千层糕，任君选择，食得人人甜到入心。每月一次跟杜Sir开枱饮嘢食饭吹水是人生乐事，杜太做的菜是我们一家的最爱，有缘食到真要感恩。



叶澍堃

杜家椒酱肉

台山炒米粉

谦谦麻将枱上大杀三方

清炒豆角

白灼花螺

春菜排骨

日本汁煮鲍鱼

烤油甘鱼鱼饺

荷叶蒸鸡

番茄杂菜牛筋腩

凉瓜咸酸菜排骨汤