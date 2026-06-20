林静 - 《王命之徒》 | 红棉树下

谁也没想到，2026年在韩国掀起全民热潮、全国观影人次突破千万的电影，竟是一部古装历史片《王命之徒》。



影片以朝鲜史上悲剧性的少年君王端宗为主角，却没有将重心放在宫廷权谋与王位争夺，而是聚焦一段跨越阶级、身分与命运的动人情谊。



故事描述遭叔父篡位、被流放至偏远山村的废王李弘𬀩，在失去王权后一度万念俱灰。村长严兴道原本只是为了村庄利益接纳这位流亡贵族，却在朝夕相处中，看见少年脆弱孤独的一面。全片前半段「米饭救赎」，正是透过一碗热腾腾的白米饭，慢慢融化端宗封闭的内心。当王与平民不再有尊卑之别，彼此之间就剩下了陪伴与理解时。



然而导演张恒俊刻意以温暖铺陈，衬托后半段命运的残酷。随着复位计划失败，追兵逼近，端宗明白自己若继续活著，只会为村民招来灭顶之灾。于是他做出最后抉择，请求最信任的严兴道亲手结束自己的生命。



片尾高潮「弓弦处刑」因此成为全片最震撼的一幕。当严兴道颤抖著拉起弓弦，面对如亲子般的王，却不得不执行死刑时，将小人物的忠义、痛苦与绝望演绎得撕心裂肺；而少年君王则展现了坦然赴死的坚强与尊严。这一刻，端宗不再是权力斗争中的牺牲品，而是为守护了百姓、甘愿承担命运的君王。



《王命之徒》的成功，在于它将历史悲剧化为一段关于陪伴、救赎与守护的故事。在冰冷残酷的王权世界里，一碗白饭与一根弓弦，成就了今年韩国影坛最催泪也最难忘的人性史诗，连带戏中那偏远的小村，也成为了打卡点。



林静