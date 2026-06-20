谭纪豪 - 端午与夏至 | 无名指

昨日是端午，明日是夏至，两者皆被视为阳气极盛、阴邪滋生的时节。两个日子概念相近，但制订方式迥异。端午以阴历结合中国传统智慧，找出仲夏的节点；夏至根据阳历和观测太阳，推算每年日照最长的至阳之时。



前几天看新闻，在距离英国巨石阵（Stonehenge）仅5公里处，考古学家发现比巨石阵早500年的史前太阳祭坛。该遗址由两个相距120公尺的柱坑组成，精准对齐了夏至日出与冬至日落的位置，因此被认为是巨石阵的「初始版」。古人观天全靠收集数据，一个根据天文理论而建的石阵，用十几代人累积了几百年的数据，再以无比毅力才能做出来，实在令人肃然起敬。



在东方，古人对浩瀚宇宙的求知欲如出一辙。不知多少代人的观察，发现了壮观的苍龙星宿，二月初二「龙抬头」，苍龙星的角宿从地平线升起，是谓「见龙在田」。五月初五苍龙星宿升至正南中天，即「飞龙在天」，便在当日举行龙图腾祭祀，他们划龙舟，投米食(糭子的雏形)献祭龙神，这些活动在屈原出生前早已存在。



现在我们都说「冬大过年」，对冬至的重视程度比春节更甚，当然也超越夏至。不过，古时夏至和冬至同等重要，并各有重要祭祀。夏至日照最长，阳气极盛，地气亦最旺，因此透过祭祀大地之神来祈求五谷丰登，消除荒年与瘟疫。夏至自汉代已是法定假期，随后慢慢衍生出各种习俗，如夏至吃面等。不过夏至和端午节在概念上多有重叠，后者亦有更多「接地气」的习俗和活动，端午节越来越被重视，才形成重冬至轻夏至的情况。（IG: @tamkeiho）



谭纪豪